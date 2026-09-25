Балтийский циклон над Петербургом: брать ли зонт и к чему готовиться

Циклон накрыл Северную столицу своей самой холодной частью.

Петербург снова оказался во власти северной погоды. К нам пришел циклон с юга, выходящий на восток Балтики. Точнее, город накрыла его тыловая, самая холодная часть, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Холодает, но солнце покажется

Циклон постепенно уходит на восток, затягивая за собой прохладный воздух. Поэтому жары ждать не стоит.

Сегодня небесная канцелярия подготовила «коктейль» из облаков и солнца. Небо будет затянуто, но прояснения обязательно будут. Кое-где пройдут короткие дожди, так что зонтик в сумке не помешает.

Термометры в Петербурге покажут от +14° до +16°. В Ленобласти местами будет чуть теплее — до +18°.

Давление растет: что это значит?

Ветер сегодня юго-восточный. Он умеренный, со скоростью 5–10 метров в секунду. А вот атмосферное давление заметно поползет вверх и достигнет 763 мм ртутного столба. Это выше привычной нормы.

Почему это важно: обычно рост давления означает, что тучи скоро рассеются.

План на субботу: утепляемся

В субботу потепления не предвидится. Погода станет еще более осенней.

Ночью столбики термометров опустятся до +9…+11°. Днем воздух прогреется всего до +13…+15°. Вечером синоптики снова обещают небольшой дождь.

Погода сейчас коварная. На солнце кажется, что тепло, но прохладный ветер легко может продуть. Лучший вариант на сегодня — одеваться по принципу «капусты» и захватить с собой легкую ветровку.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге закончатся дожди.