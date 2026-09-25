Тайна раскрыта — вот почему самолеты летают по дуге: это не ошибка, а точный расчет

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Корень в земле зябнет: традиции и приметы на 26 сентября - что делать в Корнилов день

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Шесть щитов под землей, бассейны в школах и 30 минут до центра: Беглов рассказал про Петербург будущего

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Никаких больше горчицы и овса: сею сидерат в два раза эффективнее – земля весной мягкая, как облака

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«Автобусам достаточно»: в Смольном прокомментировали ситуацию с топливом

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Скупаю дуги в «Светофоре» по 456 рублей и тащу на дачу: но применяю не для теплиц — теперь они на участке повсюду

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