Тайна раскрыта — вот почему самолеты летают по дуге: это не ошибка, а точный расчет

Пассажиры нередко замечают, что траектория полёта на карте выглядит как дуга, а не прямая линия — особенно на дальних рейсах. Это не ошибка навигаторов и не прихоть пилотов: у такого маршрута есть чёткое объяснение.
Форма Земли — главный фактор
Земля — не идеальный шар: у полюсов она слегка сплюснута, а ближе к экватору расширяется. Из‑за этого кратчайшее расстояние между двумя точками на поверхности планеты — вовсе не прямая, а дуга.
В авиации эту линию называют ортодромией. Именно по ней прокладывают маршруты дальнемагистральных рейсов, чтобы экономить топливо и время.
Пример, который всё проясняет
Допустим, нужно долететь из Москвы в Нью‑Йорк. Если двигаться строго по прямой на обычной карте, путь составит около 8910 километров. А по дуге — примерно 7500. Разница ощутимая: почти полторы тысячи километров экономии. Вот почему пилоты выбирают именно такой маршрут.
Полезные советы для любознательных пассажиров
- Смотрите на глобус, а не на плоскую карту: на ней расстояния и направления искажаются, поэтому маршрут кажется «кривым».
- Пользуйтесь трекерами полётов: они показывают реальную траекторию в 3D и помогают увидеть ортодромию.
- Не удивляйтесь, если на экране борт сначала летит «в сторону» от пункта назначения: это часть оптимальной дуги.
Траектория по дуге — не каприз, а расчёт: ортодромия даёт самый короткий путь по поверхности Земли. Благодаря этому самолёты экономят топливо, а пассажиры быстрее добираются до места. Простая геометрия планеты делает привычные маршруты чуть сложнее на вид, но эффективнее на деле.
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