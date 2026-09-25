Жажда признания или абсолютное принятие: выбирайте символ счастья - и загляните в свое подсознание

Экспресс-тест покажет ваши скрытые стремления

Хотите знать, чем одержимо ваше подсознание? Посмотрите на три картинки и выберите ту, где, по-вашему, изображено счастье. Доверьтесь первому импульсу - он оказывается самым честным.

1. Домашний уют и близкие

Чего жаждет ваше подсознание: безопасность и принятие.

Вам важно чувствовать, что вас ждут, любят и не осудят. Вы ищете опору, стабильность и близость. Подсознательно вы боитесь отвержения и одиночества. Поэтому часто выбираете проверенные связи, а не риск. Ваша сила — в верности и умении создавать уют. Но иногда стоит разрешить себе выйти за пределы привычного круга.

2. Одинокий путь к вершине

Чего жаждет ваше подсознание: свобода и новизна.

Вам тесно в рамках, правилах и чужих ожиданиях. Вы ищете движение, смысл и простор. Подсознательно вы боитесь рутины и зависимости. Вам важно чувствовать, что выбор — ваш. Ваша сила — в смелости и умении начинать заново. Но помните: свобода без опоры иногда превращается в бегство. Учитесь останавливаться, когда это действительно важно.

3. Мастер за работой

Чего жаждет ваше подсознание: реализация и признание.

Вам важно оставить след, сделать что-то значимое и получить отклик. Подсознательно вы боитесь быть незамеченным и бесполезным. Вы готовы много работать, но нуждаетесь в том, чтобы ваш труд ценили. Ваша сила — в таланте и упорстве. Однако не позволяйте оценке других становиться единственным мерилом счастья.

Счастье у каждого своё. Для одного это тихий вечер с близкими, для другого — дорога в неизвестность, для третьего — создание нового. Ваш выбор подсказывает, чего больше всего ждёт подсознание. Прислушайтесь к нему — и, возможно, вы поймёте, куда направить силы, чтобы почувствовать себя на своём месте.

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