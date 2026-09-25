Ламин Ямаль объяснил, почему заслужил «Золотой мяч»: «Это делает меня особенным»

Почему молодой футболист считает себя достойным награды

19‑летний вингер Ламин Ямаль уверенно говорит о своих шансах на «Золотой мяч» — и у него хватает поводов для такой уверенности.

Яркие выступления, важные трофеи и узнаваемый стиль игры делают его одним из самых обсуждаемых претендентов.

Главные аргументы Ямаля

Ямаль опирается не только на титулы, но и на собственную игровую индивидуальность. В числе достижений — победы с «Барселоной» и главный трофей со сборной: кубок мира. При этом футболист подчёркивает: его главная фишка — именно стиль, который выделяет его среди других исполнителей.

Уважительное отношение к конкурентам

При всей уверенности Ямаль не отрицает заслуг соперников. Он спокойно принимает, что у других игроков тоже есть весомые основания претендовать на награду: у кого‑то — чемпионат мира, у кого‑то — другие яркие достижения.

По словам вингера, уважать чужие аргументы — нормально и правильно.

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