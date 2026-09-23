Городовой / Новости Петербурга / Фикус блестит, как в рекламе: старый способ ухода за комнатными растениями снова входит в моду
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Окна остаются чистыми полгода: использую простой китайский трюк с дешёвым средством Полезное
Возвращение «большого автопрома»: в Петербурге собирают роскошные седаны Новости Петербурга
Осенний рацион для кур: что изменить, чтобы несушки стали щедрыми на яйца Новости Петербурга
Сушеную гвоздику засыпаю солью — всю осень радуюсь своей хитрости: простой лайфхак для дома и дачи Полезное
Свет сквозь бомбежки: как «Кабель жизни» спас блокадный Ленинград Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Сад-огород Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Фикус блестит, как в рекламе: старый способ ухода за комнатными растениями снова входит в моду

Опубликовано: 23 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Фикус блестит, как в рекламе: старый способ ухода за комнатными растениями снова входит в моду
фото legion-media
Как вернуть фикусу глянец

Фикус снова сияет: как вернуть листьям глянец без магазинных спреев. Народные лайфхаки работают, но не всё так просто — разбираемся, что реально помогает растению, а что лишь красит картинку.

В чём секрет блеска

Молоко и пиво дают временный глянец за счёт плёнки: жиры и белки в молоке, солод и сахара в пиве после высыхания сглаживают поверхность листа. Это частично восполняет стёртый естественный восковой слой и снижает оседание пыли. Плюс чистый лист лучше ловит свет — фотосинтез идёт активнее.

Риски и здравый смысл

Остатки органики в тепле могут закисать и превращаться в липкий налёт — он притягивает пыль и мелких вредителей. Поэтому «глянцевый» метод — не рутина, а разовая косметическая процедура.

Что лучше делать для здоровья растения:

  • Протирать листья чистой влажной тряпкой раз в 1–2 недели — это безопасно и полезно.
  • Использовать народные средства редко и только на внешней стороне листа.
  • После обработки молоком или пивом спустя время пройтись чистой влажной тканью, чтобы убрать излишки.

Вывод

Блеск от молока и пива — эффект временный и не равноценен уходу. Регулярное удаление пыли простой водой приносит растению куда больше пользы, чем разовые «косметические» процедуры. Главное — не путать красоту с заботой.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Однажды она протёрла фикус пивом ради эффектного фото — листья засияли, но через пару дней появился липкий налёт. С тех пор Анастасия использует только воду, а блеск добивается аккуратным протиранием. Теперь её фикус выглядит скромно, зато растёт уверенно.

Читайте также:

Даже долгая поездка в автобусе не превратится в ад: помогут 3 хитрости

Каким растениям нужна обрезка к зиме, а какие ни в коем случае нельзя трогать

На какие грядки сажать чеснок: рядом с этим растением зубчики вырастают гигантскими

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью