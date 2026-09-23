Стакан творога и 10 минут времени: творожные рулетики «Райские» с кокосовой начинкой – рецепт

Творожные рулетики характеризуются нежной текстурой, рассыпчатыми краями и выраженным ароматом карамелизированной кокосовой прослойки.
Ингредиенты:
- мелкозернистый творог – 200 граммов;
- сливочное масло – 80 граммов,
- сахар – 4 ст. ложки(из них 2 — для теста),
- ванильный сахар – 1 ч. ложка,
- щепотка соли,
- мука – 200 граммов;
- разрыхлитель – 1 ч. ложка;
- кокосовая стружка;
- сахарная пудра (по желанию).
Инструкция по приготовлению:
Смешайте творог с размягченным сливочным маслом, сахаром, ванильным сахаром и солью до получения однородной консистенции. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем и замесите эластичное тесто.
Разделите полученную массу на две части и раскатайте каждую в тонкий пласт прямоугольной формы. Равномерно распределите по поверхности сахар и кокосовую стружку, плотно прижав начинку к тесту.
Сверните заготовки в рулеты, придайте им равномерную форму и нарежьте на порционные фрагменты.
Разместите заготовки на противне, застеленном пергаментом, и выпекайте при температуре 180 C в течение 20 минут до образования золотистой корочки по краям. После остывания изделия рекомендуется декорировать сахарной пудрой.
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