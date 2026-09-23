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Стакан творога и 10 минут времени: творожные рулетики «Райские» с кокосовой начинкой – рецепт

Опубликовано: 23 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Стакан творога и 10 минут времени: творожные рулетики «Райские» с кокосовой начинкой – рецепт
Стакан творога и 10 минут времени: творожные рулетики «Райские» с кокосовой начинкой – рецепт
Городовой ру
Нежный творожный десерт на скорую руку

Творожные рулетики характеризуются нежной текстурой, рассыпчатыми краями и выраженным ароматом карамелизированной кокосовой прослойки.

Ингредиенты:

  • мелкозернистый творог – 200 граммов;
  • сливочное масло – 80 граммов,
  • сахар – 4 ст. ложки(из них 2 — для теста),
  • ванильный сахар – 1 ч. ложка,
  • щепотка соли,
  • мука – 200 граммов;
  • разрыхлитель – 1 ч. ложка;
  • кокосовая стружка;
  • сахарная пудра (по желанию).

Инструкция по приготовлению:

Смешайте творог с размягченным сливочным маслом, сахаром, ванильным сахаром и солью до получения однородной консистенции. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем и замесите эластичное тесто.

Разделите полученную массу на две части и раскатайте каждую в тонкий пласт прямоугольной формы. Равномерно распределите по поверхности сахар и кокосовую стружку, плотно прижав начинку к тесту.

Сверните заготовки в рулеты, придайте им равномерную форму и нарежьте на порционные фрагменты.

Разместите заготовки на противне, застеленном пергаментом, и выпекайте при температуре 180 C в течение 20 минут до образования золотистой корочки по краям. После остывания изделия рекомендуется декорировать сахарной пудрой.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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