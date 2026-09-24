+18 °C сегодня, ветер завтра и финский сюрприз в воскресенье: когда в Петербурге закончатся дожди

За окном снова серые тучи и льет как из ведра? Не удивляйтесь — к Петербургу подобрался очередной южный циклон. Но не спешите расстраиваться. Синоптики обещают, что совсем скоро погода сменит гнев на милость.
Четверг: дожди уходят, идет тепло
Как рассказал главный синоптик Петербурге Александр Колесов, первая половина дня пройдет под аккомпанемент сильного дождя. За ночь на город уже вылилось прилично воды, и до обеда выпадет еще столько же.
Сейчас через нас проходит самый мощный рабочий фронт циклона.
Зато после обеда начнется самое интересное:
- Дождь окончательно прекратится.
- Воздух прогреется до комфортных +16…+18 градусов.
Так что вечер вполне подойдет для сухой и приятной прогулки.
Пятница: сухой день, но с сильным ветром
В пятницу циклон начнет уходить дальше — в сторону Балтики. Но он все равно напомнит о себе.
Дождей в конце рабочей недели практически не будет. Зато задует ощутимый юго-восточный ветер. Его порывы будут достигать 8–13 м/с. Так что одевайтесь так, чтобы вас не продуло.
Выходные: подвох в воскресенье
Суббота обещала быть спокойной, а вот в воскресенье погода снова покажет характер.
Атмосферное давление уже начнет расти, но антициклон не успеет быстро занять свои позиции. Из Финляндии к нам прорвется еще один атмосферный фронт.
В воскресенье Петербург снова накроет дождем. Если планируете загородные поездки, лучше перенести их на субботу.
Главный бонус: скоро придет настоящий антициклон
Встречать настоящую золотую осень (или долгожданную сухую погоду) мы будем сразу после выходных.
После воскресного дождя над регионом наконец-то установится устойчивый антициклон.
- Дожди прекратятся надолго.
- Небо прояснится.
- Погода станет стабильной, теплой и солнечной.
Осталось перетерпеть совсем немного!
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