+18 °C сегодня, ветер завтра и финский сюрприз в воскресенье: когда в Петербурге закончатся дожди

Бабье лето уже на пороге.

За окном снова серые тучи и льет как из ведра? Не удивляйтесь — к Петербургу подобрался очередной южный циклон. Но не спешите расстраиваться. Синоптики обещают, что совсем скоро погода сменит гнев на милость.

Четверг: дожди уходят, идет тепло

Как рассказал главный синоптик Петербурге Александр Колесов, первая половина дня пройдет под аккомпанемент сильного дождя. За ночь на город уже вылилось прилично воды, и до обеда выпадет еще столько же.

Сейчас через нас проходит самый мощный рабочий фронт циклона.

Зато после обеда начнется самое интересное:

Дождь окончательно прекратится.

Воздух прогреется до комфортных +16…+18 градусов.

Так что вечер вполне подойдет для сухой и приятной прогулки.

Пятница: сухой день, но с сильным ветром

В пятницу циклон начнет уходить дальше — в сторону Балтики. Но он все равно напомнит о себе.

Дождей в конце рабочей недели практически не будет. Зато задует ощутимый юго-восточный ветер. Его порывы будут достигать 8–13 м/с. Так что одевайтесь так, чтобы вас не продуло.

Выходные: подвох в воскресенье

Суббота обещала быть спокойной, а вот в воскресенье погода снова покажет характер.

Атмосферное давление уже начнет расти, но антициклон не успеет быстро занять свои позиции. Из Финляндии к нам прорвется еще один атмосферный фронт.

В воскресенье Петербург снова накроет дождем. Если планируете загородные поездки, лучше перенести их на субботу.

Главный бонус: скоро придет настоящий антициклон

Встречать настоящую золотую осень (или долгожданную сухую погоду) мы будем сразу после выходных.

После воскресного дождя над регионом наконец-то установится устойчивый антициклон.

Дожди прекратятся надолго.

Небо прояснится.

Погода станет стабильной, теплой и солнечной.

Осталось перетерпеть совсем немного!

Ранее «Городовой» рассказывал, какими сюрпризами погода удивит петербуржцев.