Четверть нормы дождей и +22° на востоке: синоптики рассказали, какими сюрпризами погода удивит петербуржцев

Черноморский циклон изменит погоду в Северной столице.

Санкт-Петербург снова накрывает непогода. К нам пробрался очередной циклон прямо с Черного моря. Он принес с собой плотные тучи и очень много воды.

Откуда приплыли тучи?

Центр циклона сейчас идет через Псковскую область. Петербург оказался в его «теплом секторе», рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Такие циклоны подпитываются влагой над теплыми морями, а потом несут ливни на север. Поэтому дождей сегодня будет действительно много.

Потоп при относительном тепле

Главный сюрприз дня — сильные осадки. В отдельных районах Петербурга и области за сутки может выпасть до четверти месячной нормы воды! Водителям стоит быть осторожнее на дорогах: возможны быстрые затопления и серьезные пробки.

Зато мерзнуть пока не придется:

В Петербурге воздух прогреется до +16…+18°.

В Ленинградской области будет от +13 до +18°, а на востоке — почти жара, до +22°.

Ветер дует с северо-востока со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление сегодня быстро падает. Оно опустится до 754 мм ртутного столба, что ниже привычной нормы.

Если вы метеозависимы, не удивляйтесь внезапной сонливости, упаду сил или легкой головной боли. Сегодня лучше не перегружать себя работой и пить больше воды.

Чего ждать в пятницу?

В пятницу циклон начнет постепенно уходить, но зонты откладывать рано.

Дожди станут кратковременными, но на улице заметно похолодает. Ночью термометры покажут +11…+13°, а днем температура не поднимется выше +14…+16°.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург сначала зальет дождём, а потом согреет Бабье лето.