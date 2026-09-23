Два циклона смешали все карты: Петербург сначала зальет дождём, а потом согреет Бабье лето

24 сентября город зальет
Завтрашний день в Петербурге будет сырым и неприятным. Синоптики и спасатели предупреждают о сильных дождях. В городе даже объявили «жёлтый» уровень опасности. Это значит, что погода может принести неприятности.
Водителям стоит быть внимательнее на дорогах из-за луж и плохой видимости. А пешеходам лучше заранее достать непромокаемую обувь и надежные зонты.
Внезапное тепло
Самое интересное, что мерзнуть петербуржцам не придется. В город идет потепление. Уже сегодня воздух прогрелся до +18 градусов. А завтра термометры и вовсе покажут около +20.
Причина такой чехарды — два небольших циклона. Они смешали все карты синоптикам и принесли с собой теплый, но влажный воздух.
Когда ждать «бабье лето»?
Главный синоптик города Александр Колесов успокаивает: солнечное и сухое «бабье лето» обязательно будет. Просто оно немного задерживается.
Небесная канцелярия изменила планы, поэтому антициклон придет в Петербург чуть позже, чем планировалось. Настоящую сухую и теплую погоду стоит ждать в самом конце сентября и начале октября.
По предварительным прогнозам, тепло задержится примерно на неделю. Кстати, в прошлом году «бабье лето» пришло точно в эти же даты.
Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет Петербург.