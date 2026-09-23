Два циклона смешали все карты: Петербург сначала зальет дождём, а потом согреет Бабье лето

В ближайшие дни жителей города ждут резкие перепады: от проливных дождей до почти летнего тепла.

24 сентября город зальет

Завтрашний день в Петербурге будет сырым и неприятным. Синоптики и спасатели предупреждают о сильных дождях. В городе даже объявили «жёлтый» уровень опасности. Это значит, что погода может принести неприятности.

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах из-за луж и плохой видимости. А пешеходам лучше заранее достать непромокаемую обувь и надежные зонты.

Внезапное тепло

Самое интересное, что мерзнуть петербуржцам не придется. В город идет потепление. Уже сегодня воздух прогрелся до +18 градусов. А завтра термометры и вовсе покажут около +20.

Причина такой чехарды — два небольших циклона. Они смешали все карты синоптикам и принесли с собой теплый, но влажный воздух.

Когда ждать «бабье лето»?

Главный синоптик города Александр Колесов успокаивает: солнечное и сухое «бабье лето» обязательно будет. Просто оно немного задерживается.

Небесная канцелярия изменила планы, поэтому антициклон придет в Петербург чуть позже, чем планировалось. Настоящую сухую и теплую погоду стоит ждать в самом конце сентября и начале октября.

По предварительным прогнозам, тепло задержится примерно на неделю. Кстати, в прошлом году «бабье лето» пришло точно в эти же даты.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет Петербург.