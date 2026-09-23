Синоптики обещают комфортные +18°, но предупреждают о высоком давлении: какая погода ждет Петербург

Петербург снова подстраивается под капризы природы, но паниковать не стоит.

Наш город задело лишь краешком циклона, который сейчас кружит между Белоруссией и Прибалтикой. Поэтому экстремальных заплывов по улицам не предвидится.

Какая погода ждет нас сегодня

На улице будет облачно, но солнце всё же попытается пробиться сквозь тучи.

Главное — уберечься от воды утром. Небольшие дожди пройдут преимущественно в первой половине дня. Если собираетесь на прогулку вечером, шансов остаться сухим намного больше.

В самом Петербурге воздух прогреется до приятных +16…+18°. В Ленобласти разброс чуть больше — от +14° до +19°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Для этого времени года это отличная и вполне комфортная температура.

Ветер и высокое давление

Ветер дует с юго-востока. Он будет спокойным — всего 3–8 метров в секунду, так что зонты из рук вырывать не станет.

А вот барометры ушли вверх. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Для Петербурга с его "морским" уровнем норма обычно ниже — около 760 мм.

Если вы чувствительны к изменениям погоды, держите под рукой анальгетики: из-за высокого давления может немного болеть или кружиться голова.

Что ждет нас в четверг

Завтра погода станет чуть более плаксивой. В четверг дожди будут идти временами в течение всего дня.

Температурный фон практически не изменится:

Ночью: +10…+12°.

Днем: всё те же +16…+18°.

Ранее «Городовой» рассказывал, к чему готовиться Петербургу в конце сентября.