Зачем на Витебском вокзале вешают провода и куда уезжают привычные электрички

Стройка ВСМ вносит свои коррективы в жизнь петербургских вокзалов.

В Петербурге началась масштабная перестройка железных дорог. Главная причина — строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Санкт-Петербург — Москва».

По новой трассе поезда помчат со скоростью до 400 км/ч. Время в пути между двумя столицами сократится всего до 2 часов 15 минут. Запустить движение планируют к 2028 году.

Московский вокзал освобождает пути

Терминал для новых суперпоездов построят прямо в центре города, около Московского вокзала. Для этого там закрыли первые пять перронов.

Пригородным электричкам пришлось переехать. Их больше не отправляют с Московского вокзала. Сейчас они временно прибывают в Рыбацкое и на Ладожский вокзал.

Но это промежуточный этап. К концу 2027 года для них достроят новую станцию — Волковская, которая возьмет на себя основной поток.

Зачем электрифицируют Витебский вокзал

Часть поездов московского направления планируют перенаправить на Витебский вокзал, сообщает "ДП" со ссылкой на РЖД.

Но тут есть проблема. Витебский вокзал — красивейший памятник архитектуры, но не все его пути подходят для обычных электричек. Часть путей там никогда не имела контактных проводов.

Из-за этого даже поезда дальнего следования приходилось тянуть солярными тепловозами.

Теперь на вокзале повесят провода над двумя путями (скорее всего, № 5 и № 6). А вот самый крайний путь трогать не будут. На нем постоянно снимают исторические фильмы, поэтому там важно сохранить аутентичный вид без современных проводов.

При этом собственные электрички Витебского направления никуда не исчезнут. Их количество сокращать не планируют.

Куда поедут новые поезда

Эксперты предполагают, что после модернизации на Витебский вокзал переведут быстрые «Ласточки» до Великого Новгорода.

Также рассматривают запуск электричек до Тосно через Новолисино. Для жителей области это станет удобным альтернативным маршрутом, чтобы доехать прямо до центра Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал, где петербуржцы отдыхают этой осенью и сколько это стоит.