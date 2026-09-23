Тихое увольнение по-петербургски: почему 4 из 10 компаний города столкнулись с работой «строго по договору»

Петербуржцы больше не хотят перерабатывать, а боссы предлагают новые задачи.

Представьте картину: человек приходит на работу ровно к девяти, делает только свои задачи и ровно в шесть закрывает ноутбук. Никаких переработок, дежурств по выходным и бесплатных идей.

В мире это называют «тихим увольнением». Сотрудник не уходит из компании, но работает «на минималках».

И этот тренд стремительно растет, выяснил SuperJob.

Статистика: тихо увольняется каждый третий

Сегодня с таким поведением сталкиваются почти 40% компаний. Еще год назад эта цифра была ощутимо ниже.

Люди больше не хотят сгорать на работе ради чужого бизнеса. При этом половина работодателей утверждает, что у них в коллективах всё по-прежнему. Но тенденция очевидна: работать с полной отдачей за «просто спасибо» готовы всё меньше сотрудников.

Почему люди сбрасывают скорость?

Главные причины такого поведения — банальная усталость и тупик в карьере.

Выгорание. Почти 60% работников признаются: они просто истощены. Силы кончились, всё надоело. Кстати, женщины жалуются на эмоциональное выгорание чаще мужчин (63% против 53%).

Почти 60% работников признаются: они просто истощены. Силы кончились, всё надоело. Кстати, женщины жалуются на эмоциональное выгорание чаще мужчин (63% против 53%). Отсутствие роста. Почти 55% людей не понимают свои перспективы. Зачем брать сверхзадачи и ночевать в офисе, если повышение всё равно достанется другому?

Как реагирует руководство?

Раньше за такое могли сразу указать на дверь. Сейчас начальники стали мудрее.

Большинство работодателей (более 70%) не рубят с плеча. Они пытаются поговорить с человеком и понять, в чем проблема. Треть компаний начинает четче прописывать обязанности, чтобы убрать путаницу.

Еще треть готова предложить сотруднику новые интересные задачи или даже перевести его на другую должность.

Откуда взялся тренд и чем он опасен?

Саму фразу «тихое увольнение» придумали не эйчары, а пользователи TikTok пару лет назад. Это стало ответом на токсичную культуру, где стыдно уходить с работы вовремя.

Для самого сотрудника «тихий режим» — отличный способ спасти нервы и здоровье. Это попытка провести четкую грань между работой и личной жизнью.

Но у этой медали есть и обратная сторона. Если годами делать только необходимый минимум, о хорошем повышении и прибавке к зарплате можно забыть.

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