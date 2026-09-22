Шесть человек, два дня и 24 тысячи за ночь: где петербуржцы отдыхают этой осенью и сколько это стоит

Петербург и Ленобласть бьют рекорды по туризму этой осенью

Лето закончилось, но сидеть дома никто не планирует. Осень в Петербурге и Ленобласти превратилась в сезон коротких поездок. Горожане массово выезжают за город на выходные, а туристы со всей страны бронируют отели в Северной столице.

Аналитики сервиса «Авито Путешествия» подсчитали расходы, сообщает ТАСС.

Коттеджи за городом: шашлыки, баня и 24 тысячи за ночь

Главный хит сезона у петербуржцев — собрать друзей и уехать на природу. Обычно собираются компанией из шести человек. Коттедж снимают на один-два дня, а бронируют его за три-четыре недели до выезда.

В среднем дом в Ленобласти обходится в 15 тысяч рублей в сутки. Но в популярных местах цены намного выше:

Павловск — 24,1 тыс. рублей за ночь. Сюда едут ради знаменитого парка, золотой осени и царской атмосферы.

— 24,1 тыс. рублей за ночь. Сюда едут ради знаменитого парка, золотой осени и царской атмосферы. Тайцы — 18 тыс. рублей. Здесь ищут тишину, красивый ландшафт и старинную усадьбу Демидовых.

— 18 тыс. рублей. Здесь ищут тишину, красивый ландшафт и старинную усадьбу Демидовых. Агалатово — 16,8 тыс. рублей. Направление близко к городу. Локация славится комфортными коттеджными поселками с хорошими банями.

За пределами области петербуржцы чаще всего выбирают Карелию (Лахденпохью) или Великий Новгород. Там аренда дома обходится в районе 11 тысяч рублей за сутки.

Квартиры у моря: уик-энд в Курортном районе

Снять квартиру на выходные — выбор для романтических поездок или отдыха вдвоем. Такое жилье обычно бронируют за две-три недели.

Самым дорогим местом стал Зеленогорск. Сутки в квартире здесь стоят в среднем 7,8 тыс. рублей. На втором месте по ценам — Сестрорецк (6,2 тыс. рублей).

Причина популярности проста. Курортный район осенью идеален для перезагрузки. Сосновый воздух, прогулки вдоль Финского залива, классные рестораны и спа-комплексы позволяют отдохнуть от шумного города без долгой дороги.

Петербург рвет рекорды: главный город страны на октябрь

Пока петербуржцы исследуют область, сам Санкт-Петербург стал самым популярным направлением в России. По данным сервиса OneTwoTrip, на Северную столицу приходится четверть (24,7%) всех внутренних бронирований на октябрь, сообщает "ДП".

Город обогнал даже Москву (у нее 19,9%).

Туристы со всей России приезжают в Петербург в среднем на три дня. Сутки в отеле или апартаментах обходятся в 11,1 тыс. рублей.

Осенью в городе особый шарм. Открывается театральный сезон, спадает летняя жара, а парки в пригородах одеваются в золото. Понятие «несезон» больше не работает — гостиницы загружены даже в середине осени.

Коротко о главном

Осенний отдых стал коротким, но частым. Уехать на пару дней в Ленобласть или прилететь на уик-энд в Петербург — главный способ набраться сил перед зимой.

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