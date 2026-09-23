Яблоням после листопада — обязательно: 1 обработка по листу — ни парши, ни монилиоза

Осенняя обработка сада

Чтобы в следующем году сад не страдал от парши и монилиоза, умные дачники осенью проводят особую обработку. Грибок зимует в опавших листьях и коре, но если следовать проверенному плану, заболевания можно избежать.

Генеральная уборка

Первое, что нужно сделать — тщательно убрать опавшую листву под кроной. Именно в ней, как в уютном отеле, зимует грибница парши. Соберите листву и либо закопайте на глубину не менее 50 см, либо отправьте в «горячий» компост, который вы готовы обрабатывать специальными препаратами. Обязательно снимите и уничтожьте все мумифицированные, почерневшие плоды, оставшиеся на ветках — это второй по значимости рассадник инфекции, пишет gorodok.bz.

Санитарная обрезка и зачистка

Пока дерево стоит без листьев, хорошо виден весь его «скелет». Вооружитесь острым и продезинфицированным секатором. Вырежьте все сухие, сломанные, больные и растущие внутрь кроны ветки. Особое внимание уделите стволу: деревянным скребком аккуратно снимите отмершую кору, лишайники и мхи, под которыми прячутся споры грибка. Все растительные остатки после обрезки нужно сжечь.

Обработка и опрыскивание

После уборки и обрезки наступает время для «тяжелой артиллерии». Садоводы с опытом советуют опрыскивать деревья в начале листопада 5% раствором мочевины (500 г на 10 литров воды). Эта «ядерная» смесь не дает образоваться сумчатой стадии гриба.

"Если вы не использовали медьсодержащие препараты в течение сезона, отличным вариантом будет 3% раствор бордоской жидкости, - советует эксперт портала supersadovnik. Важно обрабатывать не только ствол и ветви, но и приствольный круг".

Все опрыскивания проводите только при плюсовой температуре, чтобы вода в щелях коры не замерзла и не разорвала ткани.

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