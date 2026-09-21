Всю жизнь стирали неправильно: зачем в машинке три отсека и куда засыпать порошок

В какой отсек лотка положить порошок для эффективной стирки

Многие хозяйки засыпают порошок и льют кондиционер, не вглядываясь в маркировку лотка. А зря: путаница с отсеками оставляет пятна на одежде, забивает патрубки налётом и сокращает срок службы машины.

Что означают значки на лотке

Стандартный лоток делится на три части. Отсек с римской цифрой I — для предварительной стирки. Машинка берёт оттуда средство только при соответствующем режиме. При ежедневных запусках эту секцию оставляйте пустой. Самая вместительная секция II — для основной стирки. Сюда засыпайте основной объём порошка или заливайте гель. Маленькое отделение со звёздочкой или цветком — строго для ополаскивателя. Техника подаёт его на этапе полоскания.

Частые ошибки и их последствия

Неправильный выбор отсека — главная причина, по которой белье не отстирывается и остается мыльный осадок. Если вы зальёте гель в секцию кондиционера, то он попадёт к вещам в конце программы, не отстирает пятна, оставит липкие разводы. Если налить ополаскиватель в отсек основной стирки, то он смоется в канализацию раньше времени, вещи останутся жёсткими, пишет источник.

Советы и лайфхаки

По отзывам пользователей, гели для стирки можно заливать прямо в барабан — так отсек остаётся чистым.

«Уже давно перешла только на гели, заливаю сразу в барабан. Только кондиционер знает своё место! Зато отсек всегда чистый», — делится одна хозяйка.

Другая отмечает:

«У меня из обоих лотков порошок смывается практически одновременно. В первый сыплю смягчитель для воды, во второй заливаю гель».

Для поддержания чистоты в лотке хозяйки советуют друг другу раз в месяц замачивать лоток в растворе лимонной кислоты (2 ст. ложки на литр воды) на час. Налёт и плесень отходят легко. Если в машине нет отсека для кондиционера, можно использовать шар-дозатор, который кладут в барабан и он подаёт средство во время полоскания.

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