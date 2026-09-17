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Перед зимовкой - шансы выше: биолог рассказал дачникам, как избавиться от испанских слизней

Опубликовано: 17 сентября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Перед зимовкой - шансы выше: биолог рассказал дачникам, как избавиться от испанских слизней
Перед зимовкой - шансы выше: биолог рассказал дачникам, как избавиться от испанских слизней
Legion-Media
В России появились слизни, поедающие испанских слизней

Биолог Павел Глазков призвал дачников не откладывать борьбу с испанскими слизнями. Тёплая осень продлила период их активности, и вредители не только продолжают размножаться, но и успевают отложить яйца до холодов. Зимовать могут взрослые особи, кладки и даже молодые слизни, поэтому весной проблема может вернуться с новой силой.

Ловушки из подручных материалов

Глазков рекомендует сделать ловушки: старые доски и тряпки разложить вечером на участке, а утром собрать моллюсков. Чтобы слизни активнее сползались, приманку можно смочить соком прокисшего арбуза, запах которого привлекает вредителей.

Специалист также советует осмотреть камни и скопления травы и мусора, где часто прячутся кладки белых яиц. Борьба со слизнями будет эффективнее, если проводить её одновременно с соседями.

По данным «Вечерней Москвы», в Москве появились леопардовые слизни. Они поедают испанских слизней. Эколог Владимир Пинаев отметил, что эти слизни являются переносчиками паразитов, и после случайного контакта с моллюсками нужно хорошо вымыть руки, фрукты и овощи.

Комментарии читателей

«Теперь с ними ничего не сделать. Это бесполезный труд. С такой скоростью размножения им никакая отрава не страшна. Денег не хватит всю землю отравой засыпать. А поля, леса, луга?»

«Хожу по участку с уксусом 9%. Классно растворяются».

Вывод

Тёплая осень создала благоприятные условия для испанских слизней. Они продолжают размножаться и готовятся к зимовке. Ловушки из досок и тряпок с пивом или арбузным соком помогают быстро сократить численность вредителей. Проверка укрытий и уборка кладок яиц снижают риск новой волны весной. Борьба с испанскими слизнями требует регулярности, но осень — удобное время, чтобы нанести им максимальный урон до холодов.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить капустники.

Автор:
Артем Петров
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