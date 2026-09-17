В Госдуме предложили повышать доплаты к пенсии с 70 лет — что это изменит для пожилых россиян

Почему новые правила — пока только в планах

Пенсионные выплаты — тема, которая волнует почти каждую семью: хочется, чтобы в старости хватало не только на базовые нужды, но и на спокойную, достойную жизнь. Сейчас повышенную фиксированную выплату дают только с 80 лет, но в Госдуме предлагают сдвинуть этот порог.

Инициатива депутата Ярослава Нилова звучит как попытка учесть реальные потребности пожилых людей — ведь с возрастом траты на здоровье и быт ощутимо растут.

Что хотят поменять и как платят сейчас

Сейчас базовый размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 9 584 рубля, а для тех, кто старше 80, он автоматически вырастает до 19 169 рублей. Предлагают сделать шкалу более гибкой и начать поддерживать раньше:

с 70 лет — плюс 100% к выплате;

с 80 лет — плюс 200%;

с 90 лет — плюс 300%.

Перерасчёт сегодня делают без заявлений — всё происходит автоматически. Если идею примут, скорее всего, схема останется такой же.

Совет: если в семье есть близкие, которым скоро исполнится 70 или 80 лет, полезно заранее разобраться в правилах — так будет проще понять, на какую сумму можно рассчитывать. Проверить актуальные цифры можно на сайте Социального фонда или в личном кабинете на Госуслугах.

Мнения россиян

«Наконец-то учтут, что после 70 на здоровье уходит куда больше — лекарства, сиделки, обследования. Ждать до 80 лет действительно нелогично», - делится своим мнением пенсионер из Мордовии. «А откуда возьмут деньги? Не станет ли это дополнительной нагрузкой, которая в итоге ударит по другим социальным программам?», - пишет пенсионерка на форуме. «Дело не в 70 или 80 годах. Сами пенсии слишком низкие, их нужно кратно повышать для всех, а не только сдвигать порог», - отметил житель Краснодара в интернете.

Вывод

Идея повышать выплаты раньше выглядит справедливой: расходы у пожилых людей действительно растут, а фиксированная часть пенсии — один из самых понятных и стабильных инструментов поддержки.

При этом любые масштабные надбавки требуют серьёзных бюджетных ресурсов, поэтому судьба инициативы пока под вопросом.

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