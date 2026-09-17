Петербург снова заливает: к чему готовиться и когда ждать солнца

Петербург в очередной раз оправдывает свой статус дождливого города.

Откуда пришел дождь

Утром через город прошёл холодный атмосферный фронт. Нас зацепил очередной циклон с Северной Атлантики, который сейчас уходит в сторону Скандинавии, рассказал ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Михаил Леус.

Из-за этого идеальной погоды ждать не стоит. Небо затянет облаками, хотя солнце иногда будет проглядывать. Но зонтик далеко убирать точно не нужно — дожди пройдут по всему городу.

Сколько градусов на термометре

Похолодания ждать не стоит. Температура держится в пределах нормы для этого времени года.

В Петербурге днем будет от +15° до +17°.

В Ленинградской области — от +13° до +18°.

Ветер дует с юго-запада, умеренный — 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба. Метеочувствительные люди могут почувствовать легкое недомогание.

Прогноз на пятницу

Конец рабочей недели погодой не удивит. В пятницу сырость сохранится, хотя осадков станет меньше — ожидаются лишь небольшие дожди.

Ночью термометры покажут +11…+13°.

Днем воздух снова прогреется до +15…+17°.

Почему нас постоянно заливает

Для Петербурга такая ситуация — абсолютно привычное дело. Город находится в зоне, куда постоянно приходят циклоны с Балтики и Атлантики. Из-за близости Финского залива влажность всегда высокая, а погода может поменяться буквально за полчаса.

Совет на день: надевайте непромокаемую обувь и берите с собой зонт, даже если с утра кажется, что тучи расходятся. В Петербурге это бывает обманчиво!

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