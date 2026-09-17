Первые заморозки, грозы и шквалистый ветер: прогноз погоды на 17 сентября

Прогноз погоды на 17 сентября

В ряде российских регионов 17 сентября ожидается непростая погодная обстановка. По данным Гидрометцентра, на Урале возможны дожди, которые могут ухудшить ситуацию на дорогах. В Приволжье сохраняется угроза заморозков: столбики термометров могут опуститься ниже нуля.

На Дальнем Востоке погоду определит активный циклон, перемещающийся через Охотское море к берегам Камчатки. Под его воздействием на Камчатке возможны дожди, с порывами ветра 18–23 м/с.

Юго-западные районы Дальнего Востока попадут под влияние приближающегося сибирского циклона, где ожидаются ливни. В Приамурье возможны порывы ветра до 20 м/с и грозы.

На севере Хабаровска прогнозируются интенсивные дожди. В Якутии и Магадане останется холодно, на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Местами возможен снег, вероятны гололёдные явления.

В южных регионах ситуация сохранится сложной. В кавказских республиках возможны ливни, грозы, местами град и порывы ветра до 15–20 м/с. Такие условия могут представлять угрозу для непрочных построек, линий электропередачи и транспорта.

На большой части России (южные регионы, Сибирь, Алтай, Якутия, Дальний Восток) 17 сентября сохранится высокий, а местами чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Что касается погоды в Петербурге, то в ближайшие три дня погоду определит облачность с прояснениями. Днем воздух прогреется до 15–17 градусов тепла. Ожидаются кратковременные дожди.

В четверг в городе подует южный и юго-западный ветер. Ночью температура не превысит 14 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет преимущественно снижаться, а днем начнет слабо расти.