«Зенит» снова на коне: яркая победа в Калининграде и союз с ОАЭ

У петербургского «Зенита» выдалась действительно бурная неделя. Команда не только забрала три очка в тяжелейшем матче, но и оформила важную сделку за пределами России.
Перестрелка в Калининграде
Матч 9-го тура против «Балтики» превратился в настоящий футбольный детектив. «Зенит» играл на выезде, но с первых минут пошел в атаку.
Уже на 9-й минуте Максим Глушенков открыл счет. Совсем скоро Александр Соболев забил второй мяч.
«Балтика» быстро ответила голом Брайана Хиля. В начале второго тайма Луис Энрике опять увеличил отрыв «Зенита». Калининградцы отчаянно боролись и под конец игры сократили разрыв благодаря удару Ильи Петрова.
Но на большее сил не хватило. Итог — яркая победа «Зенита» со счетом 3:2, пишет ТАСС.
Гонка за лидерство продолжается
Эта победа принесла петербуржцам 18 очков. Сейчас команда уверенно идет на третьем месте в таблице.
Выше располагаются только московский «Спартак» и «Краснодар». Гонка за золотые медали в самом разгаре.
Уже 10 октября «Зенит» ждет важнейший выездной матч против «Краснодара». «Балтика» же с 11 очками занимает 8-е место и в следующем туре отправится в гости к «Ахмату».
Дружба с Дубаем: союз с «Аль-Насром»
«Зенит» официально заключил партнерское соглашение с клубом «Аль-Наср» из ОАЭ. Договор подписали на один год, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
О чем именно договорились клубы?
- Товарищеские матчи. Основные и молодежные составы будут играть друг с другом.
- Обмен опытом. Тренеры и молодые игроки смогут ездить на стажировки.
- Широкий охват. Партнерство касается не только футбола, но также баскетбола и гандбола.
- Добрые дела. Клубы планируют запускать совместные социальные и благотворительные проекты.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему «Зенит» буксует и что Семак планирует делать дальше.