«Зенит» снова на коне: яркая победа в Калининграде и союз с ОАЭ

"Зенит" поднялся в турнирной таблице на 3-е место.

У петербургского «Зенита» выдалась действительно бурная неделя. Команда не только забрала три очка в тяжелейшем матче, но и оформила важную сделку за пределами России.

Перестрелка в Калининграде

Матч 9-го тура против «Балтики» превратился в настоящий футбольный детектив. «Зенит» играл на выезде, но с первых минут пошел в атаку.

Уже на 9-й минуте Максим Глушенков открыл счет. Совсем скоро Александр Соболев забил второй мяч.

«Балтика» быстро ответила голом Брайана Хиля. В начале второго тайма Луис Энрике опять увеличил отрыв «Зенита». Калининградцы отчаянно боролись и под конец игры сократили разрыв благодаря удару Ильи Петрова.

Но на большее сил не хватило. Итог — яркая победа «Зенита» со счетом 3:2, пишет ТАСС.

Гонка за лидерство продолжается

Эта победа принесла петербуржцам 18 очков. Сейчас команда уверенно идет на третьем месте в таблице.

Выше располагаются только московский «Спартак» и «Краснодар». Гонка за золотые медали в самом разгаре.

Уже 10 октября «Зенит» ждет важнейший выездной матч против «Краснодара». «Балтика» же с 11 очками занимает 8-е место и в следующем туре отправится в гости к «Ахмату».

Дружба с Дубаем: союз с «Аль-Насром»

«Зенит» официально заключил партнерское соглашение с клубом «Аль-Наср» из ОАЭ. Договор подписали на один год, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

О чем именно договорились клубы?

Товарищеские матчи. Основные и молодежные составы будут играть друг с другом.

Основные и молодежные составы будут играть друг с другом. Обмен опытом. Тренеры и молодые игроки смогут ездить на стажировки.

Тренеры и молодые игроки смогут ездить на стажировки. Широкий охват. Партнерство касается не только футбола, но также баскетбола и гандбола.

Партнерство касается не только футбола, но также баскетбола и гандбола. Добрые дела. Клубы планируют запускать совместные социальные и благотворительные проекты.

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