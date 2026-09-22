Приглашаем на Перформанс Маркетинг Форум 2026

В 2026 году Форум снова соберёт профессионалов, которые формируют рынок интернет-рекламы.
Два дня, четыре потока профессиональных секций и дискуссий.
МЫ ПОГОВОРИМ О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ РЫНОК:
- Как AI-ассистенты меняют путь пользователя и что будет с performance-воронкой, когда классический поиск перестает быть точкой входа.
- Телеграм, мобильный маркетинг и новые площадки: где остались точки роста и куда перетекают бюджеты.
- Инфляция, рост CAC и падение маржинальности: честный разговор об экономике агентств и рекламодателей.
- CTV и измеримый результат: новый performance или старое ТВ в новой упаковке?
- Ритейл-медиа, маркетплейсы и инфлюенс-маркетинг — кто реально зарабатывает?
- Финтех, фарма, недвижимость и e-com: как крупнейшие сегменты пересобирают маркетинг в новой реальности.
- Питчинг новых сервисов и площадок, разбор реальных кейсов и впервые — рейтинг рынка вживую.
📌 28–29 сентября 2026
📌 Москва, Hyatt Regency Petrovsky Park
ПМФ’26 — это пространство, где рынок сверяет курс, находит новые точки роста и формирует повестку на год вперёд. Здесь встречаются агентства, рекламодатели, платформы, сервисы и эксперты, чтобы не просто обсудить изменения, а понять, как действовать дальше.
Присоединяйтесь к Форуму, чтобы быть в центре профессионального диалога!