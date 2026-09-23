В Петербурге начали строить станцию метро «Заставская»: какой она будет и что уже готово

В Петербурге продолжают активно строить новую, Красносельско-Калининскую ветку метро.

Одной из самых важных станций на «коричневой» ветке станет «Заставская». Работы по её возведению уже перешли в активную фазу.

Где расположится вестибюль

Станция появится в Московском районе. Сам вестибюль расположится вдоль Парфёновской улицы — на участке между Заставской и Старообрядческой улицами, рассказали в канале "Подземник".

Сейчас на этом месте находится обычный пустырь с одним небольшим зданием. Строители уже начинают огораживать эту территорию и готовить её к масштабным работам.

Как будет выглядеть «Заставская»

Сам вестибюль будет полностью подземным. На улицу выведут четыре павильона — по одному на каждый угол перекрёстка.

Для удобства пассажиров павильоны оборудуют не только обычными лестницами, но и лифтами. Это отличная новость для маломобильных граждан, пожилых людей и родителей с колясками.

Сама «Заставская» будет глубокой и пилонной. Главный её плюс — прямо со станции можно будет переесть на «Московские ворота» Синей ветки (Московско-Петроградской).

Что происходит под землей прямо сейчас

Пока на поверхности только ставят забор, под землей кипит работа. Тоннелепроходческие щиты двигаются навстречу друг другу сразу с двух сторон.

Со стороны станции «Броневая» работают два щита:

Второй путь: проходка идёт с опережением. Из двух километров тоннеля строители прошли уже 1500 метров. До «Заставской» осталось докопать всего полкилометра.

проходка идёт с опережением. Из двух километров тоннеля строители прошли уже 1500 метров. До «Заставской» осталось докопать всего полкилометра. Первый путь: здесь пройдено около 600 метров.

Первый путь пока отстает от второго, но это плановый ход. Второму тоннелю нужно как можно скорее дойти до специальной шахты № 848, где уже готовы подземные помещения.

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