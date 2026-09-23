Четверть бюджета — на музеи, вместо отелей — апартаменты: на что туристы спустили миллиарды в Петербурге этим летом

Туризм — важная системообразующая часть экономики Петербурга.

Лето 2026 года в Петербурге выдалось насыщенным. С мая по середину сентября город принял свыше 6,1 миллиона гостей. Это примерно столько же, сколько и в прошлом году, сообщили в Смольном.

Откуда едут гости?

Основная масса путешественников — это наши соотечественники. Они составляют 94% от всего потока.

Чаще всего в Петербург едут:

Из Москвы и Подмосковья (почти каждый третий гость).

Из регионов Приволжья (16%).

Из соседних областей Северо-Запада (15%).

Для жителей столицы поездка в Петербург на выходные давно стала любимой привычкой. Купил билет на «Сапсан» — и через четыре часа ты уже гуляешь по Невскому.

Заграничный интерес: турки, китайцы и белорусы

Петербург уверенно держит второе место в России по популярности у иностранцев, уступая только Москве. За лето в городе побывали 374 тысячи зарубежных гостей.

Больше всего туристов приезжает из Китая и Беларуси. Но настоящий рекорд поставили гости из Турции — их число выросло почти в два раза. Этому сильно помогли упрощенные электронные визы и новые прямые авиарейсы.

Сколько денег оставляют в городе?

Отдых в Питере сложно назвать дешёвым, но гостей это не пугает. В среднем российский турист тратит за поездку около 68,4 тысячи рублей. В день выходит примерно 12,4 тысячи.

Самое интересное — на что уходят деньги. Больше четверти своего бюджета гости тратят на культуру:

Билеты в Эрмитаж и Русский музей.

Экскурсии по рекам и каналам.

Театры, концерты и фестивали.

Туризм приносит огромные деньги в казну. Он даёт работу гидам, отельерам, водителям, официантам и еще специалистам из 50 разных сфер.

Как рассказала член экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Кислова, на Петербург приходится 15% всех иностранцев, посещающих Россию, пишет "ДП".

Не только белые ночи: планы на осень и зиму

Сезон белых ночей и праздника «Алые паруса» позади, но город не планирует пустеть. Петербург активно развивает деловой туризм. Здесь проходит больше всего форумов, выставок и конгрессов в стране.

Почти 86% гостей говорят, что остались в полном восторге от поездки. Власти рассчитывают, что благодаря осенним и зимним мероприятиям к концу 2026 года общая цифра туристов вырастет до 12,5 миллиона человек.

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