Делаю забытую закуску из СССР - готовится за считаные минуты: такую вкуснятину и на праздник подать не стыдно

Фаршированные яйца - простая, но очень вкусная закуска. Такое блюдо пользовалось большой популярностью раньше, так как для приготовления нужны только доступные продукты. Предлагаем сделать закуску с шампиньонами и луком.
Ингредиенты:
- лук репчатый - 1 штука;
- шампиньоны - 10 штук;
- куриные яйца - 6 штук;
- майонез - по вкусу;
- специи - по вкусу;
- зелень - для украшения.
Приготовление:
Луковицу измельчите, шампиньоны нарежьте небольшим кубиком. Переложите ингредиенты в сковороду, добавьте небольшое количество масла и обжарьте до готовности. Переложите начинку в глубокую тарелку.
Отварите куриные яйца, выложите их в холодную воду. Очистите от скорлупы и разрежьте на две части. Желтки также пойдут в начинку.
Добавьте к начинке майонез, начните разминать ее. При необходимости используйте соль. В каждый белок выложите примерно по одной чайной ложке начинки, украсьте закуску зеленью, сообщает канал "Аппетитная кухня".
Перед подачей фаршированные яйца должны охладиться в течение нескольких часов.
Личный опыт
Автор “Городового” Полина Аксенова добавляет в начинку для фаршированных яиц немного натертого сыра. Лучше измельчать его с помощью мелкой терки. Важно добавлять сыр только в остывшую начинку, так как он не должен расплавиться.
Отзывы
Маргарита Корэ: “Я готовлю по рецепту мамы: только жареный лук (в подс.масле), желтки, чёрный перец, соль и сухая зелень. Никакого майонеза. Пробовала в гостях и с грибами, и с креветками - всё не то”.
dguzeppe69: “А если нафаршировать белыми сухими грибами - это вообще верх блаженства”.
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