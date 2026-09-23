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Делаю забытую закуску из СССР - готовится за считаные минуты: такую вкуснятину и на праздник подать не стыдно

Опубликовано: 23 сентября 2026 16:01
 Проверено редакцией
Делаю забытую закуску из СССР - готовится за считаные минуты: такую вкуснятину и на праздник подать не стыдно
Делаю забытую закуску из СССР - готовится за считаные минуты: такую вкуснятину и на праздник подать не стыдно
Городовой ру
Как приготовить фаршированные яйца с грибами и луком

Фаршированные яйца - простая, но очень вкусная закуска. Такое блюдо пользовалось большой популярностью раньше, так как для приготовления нужны только доступные продукты. Предлагаем сделать закуску с шампиньонами и луком.

Ингредиенты:

  • лук репчатый - 1 штука;
  • шампиньоны - 10 штук;
  • куриные яйца - 6 штук;
  • майонез - по вкусу;
  • специи - по вкусу;
  • зелень - для украшения.

Приготовление:

Луковицу измельчите, шампиньоны нарежьте небольшим кубиком. Переложите ингредиенты в сковороду, добавьте небольшое количество масла и обжарьте до готовности. Переложите начинку в глубокую тарелку.

Отварите куриные яйца, выложите их в холодную воду. Очистите от скорлупы и разрежьте на две части. Желтки также пойдут в начинку.

Добавьте к начинке майонез, начните разминать ее. При необходимости используйте соль. В каждый белок выложите примерно по одной чайной ложке начинки, украсьте закуску зеленью, сообщает канал "Аппетитная кухня".

Перед подачей фаршированные яйца должны охладиться в течение нескольких часов.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова добавляет в начинку для фаршированных яиц немного натертого сыра. Лучше измельчать его с помощью мелкой терки. Важно добавлять сыр только в остывшую начинку, так как он не должен расплавиться.

Отзывы

Маргарита Корэ: “Я готовлю по рецепту мамы: только жареный лук (в подс.масле), желтки, чёрный перец, соль и сухая зелень. Никакого майонеза. Пробовала в гостях и с грибами, и с креветками - всё не то”.

dguzeppe69: “А если нафаршировать белыми сухими грибами - это вообще верх блаженства”.

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Автор:
Полина Аксенова
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