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Бассейны с видом на залив и футуристическая «спираль»: Главгосэкспертиза дала добро на третьего гиганта в Петербурге

Опубликовано: 22 сентября 2026 23:27
 Проверено редакцией
Бассейны с видом на залив и футуристическая «спираль»: Главгосэкспертиза дала добро на третьего гиганта в Петербурге
Бассейны с видом на залив и футуристическая «спираль»: Главгосэкспертиза дала добро на третьего гиганта в Петербурге
фото: Городовой.ру
В Санкт-Петербурге готовится грандиозная стройка.

Знаменитая башня «Лахта Центр» скоро перестанет быть одиноким великаном. Рядом с ней появятся ещё два современных небоскрёба.

Проекты уже прошли все проверки и получили официальное одобрение от Главгосэкспертизы.

Зелёный свет для новых гигантов

Эксперты полностью одобрили документацию для строительства башни «Лахта Центр — 3», пишет 78.ru со ссылкой на Главгосэкспертизу.

Чуть ранее точно такое же разрешение получил и соседний проект — «Лахта Центр — 2». Это значит, что вся бумажная работа позади. Строители могут официально выходить на площадку в Приморском районе.

Мировые рекорды и космический дизайн

Новые здания будут действительно огромными:

  • «Лахта Центр — 2» взлетит на 703 метра. Она станет самым высоким зданием в Европе и вторым по высоте в мире после «Бурдж-Халифа» в Дубае. Внешне башня похожа на закрученную спираль.
  • «Лахта Центр — 3» вырастет на 555 метров. У неё будет необычный футуристический дизайн с асимметричными плавными линиями.

Для сравнения: первая, уже построенная башня имеет высоту 462 метра. В новом ансамбле она окажется самой низкой.

Что построят внутри?

Новые небоскрёбы — это не просто закрытые офисы для сотрудников. Пространство делают открытым и полезным для горожан.

Внутри обоих зданий разместятся:

  • Огромные спортивные комплексы с бассейнами.
  • Современные музеи и выставочные залы.
  • Торговые центры, магазины и кинотеатры.
  • Рестораны и кафе с панорамными видами на Финский залив.

Когда всё будет готово?

Проект масштабный, поэтому строить будут поэтапно:

  • До 2026 года полностью закончат все инженерные и проектные работы.
  • К 2033 году планируют полностью завершить строительство и открыть здания.

В итоге на берегу Залива появится полноценный футуристический «город в городе». Он станет новым современным символом Петербурга и позволит развивать бизнес за пределами исторического центра.

Ранее «Городовой» рассказывал, изменят ли проект в Лахте из-за критики ЮНЕСКО.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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