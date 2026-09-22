Бассейны с видом на залив и футуристическая «спираль»: Главгосэкспертиза дала добро на третьего гиганта в Петербурге

В Санкт-Петербурге готовится грандиозная стройка.

Знаменитая башня «Лахта Центр» скоро перестанет быть одиноким великаном. Рядом с ней появятся ещё два современных небоскрёба.

Проекты уже прошли все проверки и получили официальное одобрение от Главгосэкспертизы.

Зелёный свет для новых гигантов

Эксперты полностью одобрили документацию для строительства башни «Лахта Центр — 3», пишет 78.ru со ссылкой на Главгосэкспертизу.

Чуть ранее точно такое же разрешение получил и соседний проект — «Лахта Центр — 2». Это значит, что вся бумажная работа позади. Строители могут официально выходить на площадку в Приморском районе.

Мировые рекорды и космический дизайн

Новые здания будут действительно огромными:

«Лахта Центр — 2» взлетит на 703 метра . Она станет самым высоким зданием в Европе и вторым по высоте в мире после «Бурдж-Халифа» в Дубае. Внешне башня похожа на закрученную спираль.

взлетит на . Она станет самым высоким зданием в Европе и вторым по высоте в мире после «Бурдж-Халифа» в Дубае. Внешне башня похожа на закрученную спираль. «Лахта Центр — 3» вырастет на 555 метров. У неё будет необычный футуристический дизайн с асимметричными плавными линиями.

Для сравнения: первая, уже построенная башня имеет высоту 462 метра. В новом ансамбле она окажется самой низкой.

Что построят внутри?

Новые небоскрёбы — это не просто закрытые офисы для сотрудников. Пространство делают открытым и полезным для горожан.

Внутри обоих зданий разместятся:

Огромные спортивные комплексы с бассейнами.

Современные музеи и выставочные залы.

Торговые центры, магазины и кинотеатры.

Рестораны и кафе с панорамными видами на Финский залив.

Когда всё будет готово?

Проект масштабный, поэтому строить будут поэтапно:

До 2026 года полностью закончат все инженерные и проектные работы.

полностью закончат все инженерные и проектные работы. К 2033 году планируют полностью завершить строительство и открыть здания.

В итоге на берегу Залива появится полноценный футуристический «город в городе». Он станет новым современным символом Петербурга и позволит развивать бизнес за пределами исторического центра.

Ранее «Городовой» рассказывал, изменят ли проект в Лахте из-за критики ЮНЕСКО.