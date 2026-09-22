Садоводы возрождают забытый фрукт из 80-х: сладкий, устойчивый и очень урожайный

Назван сорт сливы, который начали возрождать дачники - имеет много преимуществ

Осенью дачники ломают голову над тем, что успеть посадить до зимы для получения отличного урожая в новом сезоне. Опытные фермеры выбирают забытый сорт слив под названием “мирабель”, который пользовался популярностью в 80-е и 90-е годы.

Эти сливы отличаются прекрасной урожайностью, при этом они нуждаются лишь в простом уходе. Сорт хорошо знаком советским садоводам, ведь тогда он имел значительную популярность. На данный момент фермеры занимаются его возрождением.

Подробнее о сливах мирабель

Сливы этого сорта имеют небольшой размер и желтый оттенок, из-за чего со стороны они напоминают алычу. Плоды обладают нежной мякотью, из-за чего они не подходят для длительной транспортировки. Именно из-за этого некоторые крупные фермеры начали отдать предпочтение более лежким сортам, а не мирабели.

На время популярность сорта снизилась, но теперь он вновь стал интересовать садоводов. Мирабель отличается максимальной неприхотливостью, так как она не требует подкормок и прочего ухода. Для высадки подойдет любая почва.

Культура обладает устойчивостью к заболеваниям, а также прекрасно переносит заморозки и холодные зимы, что станет особенно важным пунктом для некоторых российских регионов.

Встречается множество сортов мирабели, из-за чего вкус и размер плодов может немного отличаться. Особой популярностью пользуется сорт “Нанси”, который впервые появился во Франции. Вкус плодов этой мирабели напоминает мед из-за сладкого аромата.

Рекомендации

Важно успеть высадить сливу в сентябре или октябре, что будет способствовать хорошей приживаемости. Лучше всего подбирать солнечный участок сада, ведь в таких условиях плоды станут особенно сладкими. Первый урожай получится собрать уже через 2-3 года после посадки.

Лучшие сорта мирабели

Мирабель Нанси;

Мирабель из Меца;

Мирабель Блотцена;

Мирабель ранняя.

Личный опыт

Автору “Городового” Полине Аксеновой повезло, ведь ей достался сад уже с посаженной сливой. Культура каждый год радует отличным урожаем. Из мирабели получаются отличное варенье и компоты.

Отзывы

Петр: “Посадили сливу в прошлом году. Дерево небольшое, занимает мало места, что приятно. В этом году появились первые плоды, ягоды крупные и сочные, вкус хороший. Пока что для первого года результат впечатляет, надеемся на хороший урожай в будущем. В целом довольны покупкой”. Кирилл: “У меня на участке три дерева этого сорта. Урожай собираю целыми корзинами. Одно дерево растет в тени, поэтому плоды на нем имеют небольшую кислинку. Учтите этот факт перед посадкой”.

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