Без коляски, полностью восстановлен: в Москве продается особая модификация тяжелого мотоцикла Урал

M-67 в варианте МП выставлен за 1 100 500 рублей

В Москве на продажу выставили редкий экземпляр для любителей советской мототехники. Это не обычный «Урал», а специальная версия для милицейского патруля — М-67 МП. За мотоцикл 1984 года выпуска просят 1 100 500 рублей. Продавец утверждает, что техника полностью отреставрирована, собрана по заводским стандартам и имеет оригинальные документы.

Что представляет собой эта модель

Технически это стандартный Урал М-67-36: двухцилиндровый четырёхтактный мотор объёмом 650 см3, 36 л.с., карбюратор, четырёхступенчатая КПП и карданный привод, описывает carsweek. Главное отличие — исполнение «соло». Милицейский патруль выпускали без коляски и не продавали гражданским. Такие машины направляли напрямую в МВД по спецприёмке.

Отличия от гражданской версии

Кроме отсутствия коляски, мотоцикл получил дополнительное оснащение: сирену с приводом от маховика, мигалки, громкоговорители, крепление для рации и фароискатель. Проводку усилили под возросшую нагрузку. Вместо крепления для коляски установили кофр, дуги безопасности, новое лобовое стекло и подножку. Это делало его полноценным служебным транспортом.

История и состояние

По словам продавца, мотоцикл "служил" в Свердловском подразделении Луганской ССР. Позже прошёл полную реставрацию: детали приведены к заводскому исполнению СССР, цвета подбирались по оригиналу. После восстановления пробег составил всего 15 километров. У мотоцикла оригинальные документы, модель указана как 67 МП.

Почему цена такая высокая

Обычные гражданские Уралы стоят 10–60 тысяч рублей. Здесь же речь о спецверсии, которая никогда не поступала в открытую продажу. В советской милиции такие мотоциклы эксплуатировали «до упора», затем списывали и отправляли на металлолом. Поэтому уцелевший экземпляр, да ещё после реставрации и с оригинальными документами, — большая редкость.

Совет экспертов перед покупкой: проверьте документы, подлинность номеров и качество реставрации. Редкая техника требует особенно внимательного подхода.

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