Новый плацкарт РЖД: больше мест, приватность и душевые кабины в каждом вагоне

В чем отличия нового плацкарта от привычного - пассажиры будут довольны

РЖД показали новые вагоны плацкарта, которые существенно отличаются от обычных. Теперь у каждого пассажира появится личное пространство с розеткой, плотной шторкой и вентиляцией. Благодаря таким вагонам даже длительные поездки выйдут на новый уровень комфорта.

В 2025 года на выставке “Транспорт России” представили макет плацкарта будущего, который навсегда поменяет отношение к бюджетным поездкам на железнодорожном транспорте. В плацкарте появится собственное пространство, которое будет отделяться шторкой. Благодаря этому каждый пассажир начнет чувствовать себя словно в купе.

Подробнее об особенности проекта

В новом плацкарте станет больше полок, ведь теперь их будет насчитываться 58 штук. Размер всех мест заметно увеличится. Поперечные полки станут больше на 14 сантиметров, их ширина увеличится на 3 сантиметра. Боковые места станут шире на 4 сантиметра, а также длиннее на 10 сантиметров. Любой пассажир будет иметь личный стол, вентиляцию, светильник, розетку. Также в каждом вагоне появятся два туалета и душевая кабина.

Сам вагон также станет более длинным и широким, из-за чего удалось разместить больше мест. Раньше боковые полки люди выбирали вынужденно, но теперь на эти места можно будет смотреть совершенно иначе. Если пассажиру надоел шум и внимание, то он может прикрыть свою полку шторкой.

Сколько будут стоить билеты

Сейчас такой информации нет, так как стоимость не была объявлена. Ожидается, что она не станет отличаться от привычной, сообщает 110km.ru.

Вывод

В ближайшие годы плацкартные вагоны могут измениться, из-за чего каждая поездка начнет приносить удовольствие. Ожидается, что новый проект сделает железнодорожный транспорт более привлекательным.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова в качестве транспорта для передвижения между городами всегда использует поезд. На данный момент она отдает предпочтение купе, но если новый проект РЖД появится на маршрутах, то автор с радостью будет покупать билеты и в плацкарт.

Отзывы

“Идея РЖД очень мне импонирует, но есть один нюанс. Если плацкарт станет еще более популярным видом транспорта, то купить билеты будет сложнее. Даже сейчас их нужно покупать заранее. А что будет потом?”. “Я всегда езжу в плацкарте, делаю шторку из личной простыни, что позволяет создать хоть какое-то уединение. Если появится новый тип вагонов, то проблем явно станет меньше”.

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