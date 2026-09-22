Картошку с селедкой катаю в колобки: когда они на столе, к другим закускам никто не притрагивается

Картофельные шарики с селёдкой — простая закуска, которая выглядит как ресторанное блюдо. Минимум продуктов, немного времени — и гости просят рецепт.

Бывают блюда, которые не требуют ни редких продуктов, ни кулинарных навыков, но всегда производят фурор. Картофельные шарики с селедкой — как раз такой случай. Они нарядные, нежные и настолько вкусные, что другие закуски на столе остаются нетронутыми.

Как приготовить

Возьмите 500 г картофеля, отварите и разомните в пюре. Пока масса тёплая, добавьте 100 г тёртого твёрдого сыра и 30 г сливочного масла — так пюре станет пластичным и будет хорошо лепиться. 200 г филе сельди нарежьте мелкими кубиками. Из пюре сформируйте небольшие колобки, в центр каждого положите кусочек рыбы и закатайте. Полученные шарики нужно обвалять в укропе и выложить горкой на тарелку. Перед подачей блюдо важно немного охладить.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит эту закуску уже несколько лет и нашла свой приём. Она советует брать картофель, сваренный в мундире — пюре получается суше, и шарики лучше держат форму. Ещё один её секрет: если селёдка кажется слишком солёной, замочите её на час в молоке — вкус станет мягче. А чтобы шарики не разваливались, добавьте в пюре ложку крахмала. По её словам, гости всегда думают, что это сложное ресторанное блюдо, и просят рецепт.

Вывод

Картофельные шарики с селедкой — простая, но эффектная закуска. Минимум продуктов, немного времени — и на столе блюдо, которое выглядит нарядно и исчезает мгновенно.

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