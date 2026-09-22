Дверца стиральной машины: держать открытой или закрытой? Эксперт рассказал, как правильно

После стирки дверцу стиральной машины лучше оставить приоткрытой на 2–4 часа — так влага испарится и не появится плесень. Рассказываем, как правильно ухаживать за техникой, чтобы она служила дольше.

После каждой стирки перед хозяйкой встаёт вопрос: оставить люк приоткрытым или плотно закрыть? От этой привычки зависит не только свежесть белья, но и срок службы техники. Разберёмся, как поступать правильно.

Почему нельзя закрывать сразу

В барабане и резиновой манжете после цикла остаётся влага. В закрытом пространстве она создаёт идеальные условия для бактерий и плесени. Появляется затхлый запах, на уплотнителе — тёмные пятна, а на белье могут оставаться следы плесени, опасные для аллергиков. Особенно быстро проблема развивается в сырых помещениях и при редком использовании машины.

Но и постоянно держать дверцу распахнутой не стоит. Стеклянный люк давит на петли, уплотнитель теряет упругость, а в тесной ванной можно случайно удариться о выступающую дверцу. Производители рекомендуют компромисс: после стирки оставить люк приоткрытым на 2–4 часа, чтобы образовалась щель 3–5 см. Этого достаточно, чтобы влага испарилась, а нагрузка на петли была минимальной.

Как ухаживать, чтобы не было плесени

После каждого цикла протирайте резиновую манжету насухо, особенно в складках, где скапливается вода.

Раз в месяц полезно запускать холостую стирку при 90 C с лимонной кислотой или средством от накипи — это дезинфицирует барабан и удаляет налёт.

Лоток для порошка вынимайте и просушивайте, фильтр сливного насоса очищайте от мусора, а перед загрузкой проверяйте карманы.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова пользуется стиральной машиной много лет и выработала свои привычки. Она всегда оставляет дверцу приоткрытой на пару часов, а после — закрывает, чтобы не мешала. Евгения советует простой приём: после стирки выдвинуть лоток для порошка на пару сантиметров. Так влага из отсека испаряется быстрее, и там не заводится плесень. Ещё она раз в месяц протирает уплотнитель раствором соды (1 столовая ложка на стакан воды) — это безопасно и эффективно.

Вывод

Оптимально — проветривать барабан 2–4 часа после стирки, регулярно протирать манжету и запускать профилактическую стирку. Эти простые привычки продлевают жизнь машине на 3–5 лет и сохраняют свежесть белья.

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