Живой след в Царском Селе: Николай Цискаридзе посадил дуб взамен погибшего в ураган

11 июля запомнился жителям Петербурга разрушительным штормом.

Этим летом сильный ураган наделал много беды в Петербурге. В Александровском парке Царского Села упал мощный дуб. Ему было больше двухсот лет.

Дерево помнило ещё времена императора Александра I. Оно росло на Детском лугу — там, где когда-то играли и учились царские дети.

Потеря для парка оказалась ощутимой. Но долго пустовать этому месту не пришлось.

Кто посадил новое дерево

На место погибшего гиганта высадили молоденький дубок. За лопаты взялись директор музея Ольга Таратынова и артист Николай Цискаридзе, рассказали в пресс-службе музея.

Для руководителя Академии вагановского балета это особенное событие. Уже 14 лет выпускники Вагановки получают свои дипломы именно в Екатерининском дворце.

Теперь у Цискаридзе появится ещё один личный повод приезжать в Царское Село — проведать «свой» дуб.

Древесный «детский сад»

Новый дубок — не просто купленный в магазине саженец. Он настоящий «коренной житель». Это прямой потомок старых царскосельских деревьев.

Ещё в 2011 году садовники музея собрали желуди со старинных дубов и посеяли их в оранжерее. Вырастить такое дерево — долгий и кропотливый труд.

От маленького желудя до крепкого саженца проходит больше десяти лет. Зато такие деревья идеально приспособлены к капризной петербургской погоде и сырому климату.

Так в музее появилась добрая традиция: утерянные от старости или бурь деревья заменяют их же «детьми».

Звёздная эстафета

Николай Цискаридзе — не первый, кто участвует в этой акции. Восстанавливать исторические парки помогают многие известные люди.

Раньше молодые дубки здесь высаживали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, дирижер Фабио Мастранджело и актеры Александринского театра.

Зелёная эстафета продолжается. Один из выращенных в Царском Селе дубков отправится прямо в центр Петербурга. Его посадят во внутреннем дворике Академии балета на улице Зодчего Росси.

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