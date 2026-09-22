В Сестрорецке появится сквер имени Людмилы Чурсиной: память о любимой актрисе

В Петербурге станет больше памятных мест.

В Сестрорецке назвали сквер в честь легенды советского кино и народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Городские власти и Топонимическая комиссия уже официально поддержали эту инициативу, сообщили в Смольном.

Почему именно Сестрорецк?

Выбор места не случайный. Людмила Алексеевна искренне любила Курортный район. Она долго жила в тихом посёлке Репино, подальше от городской суеты.

Актриса всегда признавалась, что местная природа, сосны и близость Финского залива давали ей новые силы. В Сестрорецке находится и место её последнего упокоения. Поэтому зеленый уголок именно здесь — самое логичное и тёплое решение.

За что её любила вся страна

Людмила Чурсина — настоящая эпоха в нашем кинематографе. Зрители помнят её по ярким и сильным ролям. Страстная Анфиса в «Угрюм-реке», гордая «Виринея», загадочная «Олеся» — эти фильмы стали классикой.

За роль в картине «Журавушка» актриса даже получила международную премию в Испании.

Судьба Чурсиной крепко связана с Петербургом. Больше десяти лет она работала на «Ленфильме», затем долго служила в Александринском театре. До последних лет она выходила на сцену ТЮЗа и участвовала в важных городских проектах для молодёжи.

Где будет находиться сквер?

Новое памятное место расположено в удобной части Сестрорецка. Это зелёная зона на улице Мосина, прямо между Перепадской набережной и набережной Строителей.

Городские власти хотят, чтобы сквер не стал «бумажной» формальностью. Это будет уютное место для прогулок и отдыха.

Память, которая остаётся с нами

Главная идея проекта — сохранить память о великой актрисе не в сухих отчётах, а в реальной жизни. Такие люди формируют дух города. Теперь жители и туристы смогут гулять по аллеям сквера, вспоминать роли Чурсиной и просто наслаждаться тишиной.

А главное — о её таланте будут знать дети, которые вырастут в этих местах.

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