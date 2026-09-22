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Съели всю картошку с грибами за раз: вкуснейший и простой рецепт в мультиварке

Опубликовано: 22 сентября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Съели всю картошку с грибами за раз: вкуснейший и простой рецепт в мультиварке
Съели всю картошку с грибами за раз: вкуснейший и простой рецепт в мультиварке
Городовой ру
Картошка с грибами в сметане в мультиварке — сытное блюдо, которое готовится без хлопот. 

Картофель с грибами в сметане — сытное блюдо, которое легко приготовить в мультиварке. Минимум усилий, а результат радует насыщенным вкусом и ароматом.

Ингредиенты и подготовка

На 1 кг очищенного картофеля возьмите 300 г грибов (подойдут шампиньоны, вешенки), 120 г сметаны 20%, 20 г сливочного масла, 1,5 ч. л. соли, 1 ч. л. крахмала, по 1 ч. л. сухого чеснока и паприки, 0,5 ч. л. куркумы и чёрного перца, 160 мл холодной воды.

Процесс приготовления:

  1. Сметану смешайте с солью, крахмалом и специями.
  2. Картофель и грибы нарежьте некрупно.
  3. Чашу мультиварки смажьте маслом, выложите картофель, сверху грибы, залейте сметанной смесью, добавьте воду и слегка перемешайте.
  4. Готовьте на режиме «Мультиповар» при 110 C 50 минут или на «Тушении» 1 час.

Важно: если используете лесные грибы, предварительно отварите их.

Личный опыт автора

Автор "Городового" Евгения Сухова готовит это блюдо часто и заметила, что если заменить воду на грибной бульон, вкус становится насыщеннее. Ещё один её совет: за 5 минут до готовности посыпьте блюдо тёртым сыром и зеленью, закройте крышку — сыр расплавится, и получится аппетитная корочка. Это простое дополнение делает картошку ещё вкуснее.

Вывод

Картошка с грибами в сметане — универсальное блюдо для будней. Готовится в мультиварке без лишних хлопот, а мой совет с сыром и бульоном разнообразит вкус.

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Автор:
Евгения Сухова
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