Съели всю картошку с грибами за раз: вкуснейший и простой рецепт в мультиварке

Картофель с грибами в сметане — сытное блюдо, которое легко приготовить в мультиварке. Минимум усилий, а результат радует насыщенным вкусом и ароматом.
Ингредиенты и подготовка
На 1 кг очищенного картофеля возьмите 300 г грибов (подойдут шампиньоны, вешенки), 120 г сметаны 20%, 20 г сливочного масла, 1,5 ч. л. соли, 1 ч. л. крахмала, по 1 ч. л. сухого чеснока и паприки, 0,5 ч. л. куркумы и чёрного перца, 160 мл холодной воды.
Процесс приготовления:
- Сметану смешайте с солью, крахмалом и специями.
- Картофель и грибы нарежьте некрупно.
- Чашу мультиварки смажьте маслом, выложите картофель, сверху грибы, залейте сметанной смесью, добавьте воду и слегка перемешайте.
- Готовьте на режиме «Мультиповар» при 110 C 50 минут или на «Тушении» 1 час.
Важно: если используете лесные грибы, предварительно отварите их.
Личный опыт автора
Автор "Городового" Евгения Сухова готовит это блюдо часто и заметила, что если заменить воду на грибной бульон, вкус становится насыщеннее. Ещё один её совет: за 5 минут до готовности посыпьте блюдо тёртым сыром и зеленью, закройте крышку — сыр расплавится, и получится аппетитная корочка. Это простое дополнение делает картошку ещё вкуснее.
Вывод
Картошка с грибами в сметане — универсальное блюдо для будней. Готовится в мультиварке без лишних хлопот, а мой совет с сыром и бульоном разнообразит вкус.
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