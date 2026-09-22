Когда появится бензин на всех заправках в России — чего ждать автомобилистам

Как складывается ситуация с бензином

С окончанием отпускного сезона и приходом холодов ситуация с бензином на заправках должна постепенно выровняться.

Но ремонты нефтеперерабатывающих заводов и сложная логистика в масштабах страны тормозят полное восстановление рынка.

Эксперты не исключают, что стабильность вернется только к началу следующего года.

Почему на АЗС до сих пор очереди

Пиковый спрос на топливо обычно спадает к концу сентября, и октябрь должен принести облегчение. Однако в ряде регионов — в том числе на Урале — сообщения о дефиците бензина продолжают поступать.

Причина не только в сезонном факторе: часть заводов еще находится в ремонте, а доставка топлива осложняется загруженностью железных дорог.

Что помогает выправить ситуацию

Власти уже задействовали основные инструменты: запретили экспорт топлива, занялись биржевыми механизмами, чтобы пресечь спекуляции.

Часть объема, который раньше уходил за рубеж, теперь остается на внутреннем рынке. Дополнительный плюс — сервисы, позволяющие в реальном времени отслеживать наличие бензина на конкретных заправках.

Что делать водителю, чтобы не стоять в очередях:

проверяйте наличие топлива на АЗС через онлайн-карты до выезда;

заправляйтесь на сетевых станциях — они получают приоритетные поставки;

держите бак не менее чем наполовину заполненным, особенно в дальней дороге.

Когда ждать стабилизации

Заметное снижение спроса на бензин начинается с середины октября — дожди и холода сокращают пробеги автомобилистов.

Но даже без новых форс-мажоров полное восстановление рынка, по оценкам экспертов, произойдет не раньше конца года. Пока можно рассчитывать лишь на постепенное смягчение дефицита за счет падения потребления.

Мнение россиян

«У нас в Саранске очередей особо нет, но цены на независимых заправках кусаются — лили бы по человечески топливо на биржу, и спекулянтов стало бы меньше», - рассказал житель города. «На прошлой неделе ездил на Урал — на трассе пару раз вставал в очередь минут на двадцать. Не катастрофа, но неприятно, особенно если спешишь», - сообщил Олег из Рязани. «Проверяю наличие бензина через приложение перед выездом — реально помогает. Пару раз спасло от пустых колонок», - поделилась Ирина из Выксы.

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