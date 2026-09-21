Когда лучше мыть голову — утром или вечером: эксперты дали точный ответ

Есть ли идеальное время для мытья головы

Спор о том, в какое время суток мыть голову, не имеет универсального ответа. Время процедуры стоит подбирать под тип кожи, структуру волос, образ жизни и привычки укладки.

Утренний и вечерний варианты имеют свои плюсы и минусы, и разбираться в них полезно каждому.

Утро — для тех, кому важна укладка

Утреннее мытье удобно для любителей объемных причесок: свежевымытые пряди легче принимают нужную форму, а прикорневой объем держится дольше.

Если волосы быстро теряют свежесть за ночь, утренний душ решает проблему. Но есть нюанс — если каждый день сушить волосы горячим феном, от постоянного нагрева они могут пострадать.

Лучше промокнуть их полотенцем, дать чуть подсохнуть и использовать щадящий температурный режим.

Вечер — чтобы смыть всё за день

Вечернее мытье удобно после тренировок, долгих прогулок и активного дня. Вместе с шампунем удаляются пыль, кожный жир и остатки стайлинга.

Времени вечером обычно больше, поэтому волосы можно высушить естественным путем или феном на минимальной мощности.

Главное правило — не ложиться спать с мокрой головой: влажные пряди легче деформируются и травмируются от трения о подушку.

Как выбрать свое время

При жирной коже головы и частых тренировках практичнее мыть волосы вечером — так проще смывать всё накопившееся за день.

Для объемной укладки на весь день утреннее мытье подходит лучше.

При сухих, окрашенных или поврежденных волосах важнее не время суток, а бережная сушка и подходящий уход.

Вывод

Единого правила «мыть только утром» или «обязательно вечером» не существует. Лучшее время — то, которое позволяет сохранить чистоту кожи головы и не превращает сушку в ежедневное испытание. Главный ориентир — комфорт и здоровье волос.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Анастасия долгое время мыла голову по утрам, но волосы быстро теряли объем уже к обеду. После перехода на вечернее мытье пряди стали меньше путаться, а утро начиналось без спешки. Сейчас она сушит волосы естественным путем и только утром слегка подкручивает концы.

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