Петербург готовится к зиме: заменят ли старые трубы и когда в квартирах дадут тепло

Каждую осень жителей Петербурга волнуют одни и те же вопросы: когда в квартирах потеплеют батареи и не раскопают ли снова двор из-за очередной аварии.

В городском правительстве успокаивают: Петербург готов к холодам на 99%.

Масштабный ремонт: проверили тысячи километров сетей

Подготовить мегаполис к зиме — задача огромная. В Петербурге работают 13 ТЭЦ, почти 800 котельных и около 10 тысяч километров теплосетей, отчитался комитет по энергетике на заседании правительства Петербурга, сообщает 78.ru.

Все это хозяйство греет больше 25 тысяч жилых домов.

Летом энергетики не отдыхали. Они провели сотни проверок: пускали по трубам кипяток и подавали воду под высоким давлением. Это нужно, чтобы слабые места проявились летом, а не в январские морозы. Всего отремонтировали более 800 источников тепла.

Большие деньги в подземные коммуникации

В этом году в энергетику Петербурга вложили рекордные 115 миллиардов рублей. Причем большую часть этих денег — 91 миллиард — дали частные инвесторы.

Главная проблема города — старые трубы, которые часто рвутся.

В планах на ближайшие годы — переложить больше 200 километров теплосетей.

Прямо сейчас ремонт идет на 23 объектах (это 80 км труб).

Работы уже кипят на Пороховской улице, а на Васильевском острове один из крупных участков уже успешно обновили.

Что с запасами топлива и уборкой снега

На случай экстремальных морозов или сбоев с газом у города есть резерв. Запасы мазута и дизеля сформированы на 100% — это более 162 тысяч тонн жидкого топлива.

Если авария все же случится, устранять ее выедут специальные службы. Для этого подготовили больше 800 бригад. А чтобы специалисты действовали без накладок, в городе провели около полутора тысяч учебных тренировок.

Когда включат батареи в домах?

Официально отопительный сезон привязан к погоде.

Правило простое: среднесуточная температура на улице должна опуститься ниже +8 градусов и продержаться так 5 дней подряд, объяснил петербуржцам Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Только после этого энергетики обязаны подать тепло во все дома. Выключают батареи по той же схеме — когда на улице установится устойчивое тепло выше +8 градусов.

Как это работает на практике?

В Петербурге не ждут крайних сроков. Сначала в городе запускают «периодическое протапливание».

В первую очередь тепло дают в детские сады, школы, больницы и поликлиники. И только потом постепенно подкючают жилые дома. При этом районные власти могут начать отопительный сезон раньше, если видят, что за окном резко похолодало.

Ранее «Городовой» рассказывал, что петербуржцев ждет Бабье лето.