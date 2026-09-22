Забываю про классическую шарлотку, когда дома есть яблоки: рецепт нежного пирога с воздушным суфле

Каким образом в домашних условиях подготовить десерт, сочетающий сочную яблочную начинку, нежное тесто и воздушный крем? Несмотря на распространенное мнение, что подобный уровень мастерства достижим лишь для профессиональных кондитеров, приготовить изысканный пирог с суфле возможно самостоятельно.
Ингредиенты для теста:
- мука — 250 граммов;
- сахар — 40 граммоа;
- разрыхлитель — 1 ч. ложка;
- яичные желтки — 2 штуки;
- сливочное масло — 90 граммов;
- соль — одна щепотка.
Ингредиенты для начинки:
- яблоки — 3 штуки;
- лимонный сок — 5 ст. ложек;
- сахар — 40 граммов.
Ингредиенты для крема-суфле:
- яичные белки — 2 штукт;
- кукурузный крахмал — 30 граммов;
- сахар — 40 граммов;
- греческий йогурт или сметана — 400 граммов;
- ванильный сахар — 1 ч. ложка.
Приготовление
Для приготовления основы требуется смешать муку с разрыхлителем, добавить масло и соль, после чего довести массу до состояния крошки.
Затем необходимо соединить желтки с сахаром, ввести полученную смесь в масляную крошку и замесить тесто.
Подготовьте форму для выпечки, застелив её дно специальной бумагой.
Равномерно распределите часть теста по дну и бортикам формы, обеспечив плотное прилегание к поверхности.
Поместите основу в холодильную камеру для охлаждения на 15 минут.
Для приготовления начинки нарежьте яблоки, сбрызните лимонным соком, переложите в сотейник, добавьте сахар и томите на слабом огне 8–10 минут. Охладите полученную массу в отдельной ёмкости.
Для приготовления суфле взбейте яичные белки с постепенным добавлением сахара до формирования пышной пены. Продолжайте взбивание миксером в течение 5–7 минут до достижения требуемой консистенции.
В белковую массу добавьте ванильный сахар, крахмал и йогурт. Аккуратно перемешайте смесь при помощи деревянной лопатки.
Выложите яблочную начинку на подготовленную основу и покройте её слоем суфле. Посыпьте поверхность оставшимся тестом.
Выпекайте изделие при температуре 170 C в течение 45 минут. По завершении процесса оставьте пирог остывать непосредственно в форме.
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