Забываю про классическую шарлотку, когда дома есть яблоки: рецепт нежного пирога с воздушным суфле

Порадуйте близких ароматным яблочным пирогом

Каким образом в домашних условиях подготовить десерт, сочетающий сочную яблочную начинку, нежное тесто и воздушный крем? Несмотря на распространенное мнение, что подобный уровень мастерства достижим лишь для профессиональных кондитеров, приготовить изысканный пирог с суфле возможно самостоятельно.



Ингредиенты для теста:

мука — 250 граммов;

сахар — 40 граммоа;

разрыхлитель — 1 ч. ложка;

яичные желтки — 2 штуки;

сливочное масло — 90 граммов;

соль — одна щепотка.

Ингредиенты для начинки:

яблоки — 3 штуки;

лимонный сок — 5 ст. ложек;

сахар — 40 граммов.



Ингредиенты для крема-суфле:

яичные белки — 2 штукт;

кукурузный крахмал — 30 граммов;

сахар — 40 граммов;

греческий йогурт или сметана — 400 граммов;

ванильный сахар — 1 ч. ложка.

Приготовление

Для приготовления основы требуется смешать муку с разрыхлителем, добавить масло и соль, после чего довести массу до состояния крошки.



Затем необходимо соединить желтки с сахаром, ввести полученную смесь в масляную крошку и замесить тесто.



Подготовьте форму для выпечки, застелив её дно специальной бумагой.



Равномерно распределите часть теста по дну и бортикам формы, обеспечив плотное прилегание к поверхности.



Поместите основу в холодильную камеру для охлаждения на 15 минут.



Для приготовления начинки нарежьте яблоки, сбрызните лимонным соком, переложите в сотейник, добавьте сахар и томите на слабом огне 8–10 минут. Охладите полученную массу в отдельной ёмкости.



Для приготовления суфле взбейте яичные белки с постепенным добавлением сахара до формирования пышной пены. Продолжайте взбивание миксером в течение 5–7 минут до достижения требуемой консистенции.



В белковую массу добавьте ванильный сахар, крахмал и йогурт. Аккуратно перемешайте смесь при помощи деревянной лопатки.



Выложите яблочную начинку на подготовленную основу и покройте её слоем суфле. Посыпьте поверхность оставшимся тестом.



Выпекайте изделие при температуре 170 C в течение 45 минут. По завершении процесса оставьте пирог остывать непосредственно в форме.

Читайте также:



Пирог-пятиминутка из яблок: рецепт быстрой выпечки – вкуснее не придумать.

Как в лучших ресторанах мира: беру говядину и готовлю рубленые котлеты по советскому рецепту — сочнее не придумаешь.

Кочаны капусты сохранятся до весны: укутайте их в такую «шубу» — овощ будет будто только с грядки.