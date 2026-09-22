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Забываю про классическую шарлотку, когда дома есть яблоки: рецепт нежного пирога с воздушным суфле

Опубликовано: 22 сентября 2026 19:07
 Проверено редакцией
Забываю про классическую шарлотку, когда дома есть яблоки: рецепт нежного пирога с воздушным суфле
Забываю про классическую шарлотку, когда дома есть яблоки: рецепт нежного пирога с воздушным суфле
Городовой ру
Порадуйте близких ароматным яблочным пирогом

Каким образом в домашних условиях подготовить десерт, сочетающий сочную яблочную начинку, нежное тесто и воздушный крем? Несмотря на распространенное мнение, что подобный уровень мастерства достижим лишь для профессиональных кондитеров, приготовить изысканный пирог с суфле возможно самостоятельно.

Ингредиенты для теста:

  • мука — 250 граммов;
  • сахар — 40 граммоа;
  • разрыхлитель — 1 ч. ложка;
  • яичные желтки — 2 штуки;
  • сливочное масло — 90 граммов;
  • соль — одна щепотка.

Ингредиенты для начинки:

  • яблоки — 3 штуки;
  • лимонный сок — 5 ст. ложек;
  • сахар — 40 граммов.


Ингредиенты для крема-суфле:

  • яичные белки — 2 штукт;
  • кукурузный крахмал — 30 граммов;
  • сахар — 40 граммов;
  • греческий йогурт или сметана — 400 граммов;
  • ванильный сахар — 1 ч. ложка.

Приготовление

Для приготовления основы требуется смешать муку с разрыхлителем, добавить масло и соль, после чего довести массу до состояния крошки.

Затем необходимо соединить желтки с сахаром, ввести полученную смесь в масляную крошку и замесить тесто.

Подготовьте форму для выпечки, застелив её дно специальной бумагой.

Равномерно распределите часть теста по дну и бортикам формы, обеспечив плотное прилегание к поверхности.

Поместите основу в холодильную камеру для охлаждения на 15 минут.

Для приготовления начинки нарежьте яблоки, сбрызните лимонным соком, переложите в сотейник, добавьте сахар и томите на слабом огне 8–10 минут. Охладите полученную массу в отдельной ёмкости.

Для приготовления суфле взбейте яичные белки с постепенным добавлением сахара до формирования пышной пены. Продолжайте взбивание миксером в течение 5–7 минут до достижения требуемой консистенции.

В белковую массу добавьте ванильный сахар, крахмал и йогурт. Аккуратно перемешайте смесь при помощи деревянной лопатки.

Выложите яблочную начинку на подготовленную основу и покройте её слоем суфле. Посыпьте поверхность оставшимся тестом.

Выпекайте изделие при температуре 170 C в течение 45 минут. По завершении процесса оставьте пирог остывать непосредственно в форме.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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