Мышеловки и приманки ставят только в деревнях: винная пробка решает проблему с грызунами

Избавляемся от мышей в доме с помощью винных пробок - надежнее способа не существует

Мыши на даче или в квартире представляют настоящую угрозу. Они портят продукты и проводку, являются переносчиками инфекции. Мышеловки могут решать проблему только точечно, приманки способны нести опасность для детей и домашних животных. Именно поэтому лучше воспользоваться средством, которое есть на кухне у каждой хозяйки.

Почему мышеловки являются тупиковой идеей

Мышеловка способна справиться с одним грызуном, но если вредителей много, то они будут продолжать представлять угрозу. Если в стене или фундаменте есть щели шириной с карандаш, то грызуны продолжат возвращаться. Именно поэтому лучше заниматься не ловлей мышей, а ограничить им все пути проникновения в дом. Для этой цели отлично подойдет винная пробка.

Преимущество пробки

Натуральная пробка имеет плотную структуру, которую с трудом разгрызают мыши. Если с монтажной пеной они справляются за одну ночь, то с пробкой у них возникнут проблемы.

Найдите в доме любые щели и зазоры, забейте их кусочками пробки, которые были подогнаны по размеру. Материал имеет свойство расширяться, поэтому заполняет любое отверстие словно клеем. Также можно обмазать пробку герметиком, что только улучшит результат.

Прогоняем мышей с помощью запаха

Винную пробку можно использовать и в других целях. При горении она выделяет резкий запах, который точно отпугнет мышей. Материал можно сравнить с мощным репеллентом.

Возьмите сухую пробку, подожгите ее, но не допускайте появления открытого пламени. Материал должен начать тлеть, после чего выложите его на блюдце, крышку или кусок фольги. Оставьте пробку там, где были мыши. Дым будет стелиться по полу в течение 15-20 минут. Если повторять процедуру несколько дней подряд, то мышей вы точно больше не увидите. Для надежности можно использовать и первый, и второй метод.

Про безопасность

При тлении пробки убедитесь, что форточка открыта, так как это поможет снизить дискомфорт. Нельзя оставлять материал без присмотра. Также не поджигайте синтетические винные пробки, ведь при горении они выделяют токсичные вещества, сообщает b-port.com.

Вывод

Бороться с мышами получится без ядов, ловушек и ультразвука, ведь существует материал, который не могут прогрызть вредители. Также они не переносят запах горящей пробки, поэтому эффективность способа станет еще выше. Лайфхак не потребует затрат, ведь можно собирать пробки после праздников, а также просить знакомых поделиться ими.

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