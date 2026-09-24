Резиновая крошка из покрышек своими руками: сделал дорожку - смело шагаю хоть в дождь, хоть в гололёд

Как сделать садовую дорожку из резиновой крошки

Если старые покрышки занимают место в гараже, из них можно сделать покрытие для садовой дорожки, сообщает автор канала "Реализатор идей". Это решение практично, позволяет утилизировать резину, а сами дорожки обходятся практически бесплатно. О своем опыте он рассказал читателям, и у них возникли вопросы.

Как сделать резиновую крошку из покрышек

Мастер рассказал, покрышку порезал на крупные куски, потом болгаркой разделил их на полосы шириной по 5 см. С помощью ручной мельницы измельчил ее в крошку. В итоге получил крошку разной фракции - от пыли до 3–5 мм. Для дорожки лучше отсеять и взять 2–4 мм: покрытие будет плотнее.

У читателей возникли резонные вопросы, которые они задали в комментариях:

«А как убрать землю, упавшую на дорожку, или песок, нанесённый ветром? А мелкие частицы, прилипающие к подошве обуви, веником обметать при входе в дом?» «И эта крошка растаскивается по всему участку. Это же химия. Мина замедленного действия». «Крошка сама по себе — это мусор, смываемый дождём и уносимый ветром. Чтобы работала, надо смешивать с закрепляющим составом».

Как уложить дорожку из резиновой крошки

Многие мастера подтверждают: без связующего материала (клея или цемента) крошка останется рыхлой и будет разноситься по участку. Если смешать крошку с клеем правильно, получится практичное покрытие. Progorod43 рекомендует такое соотношение: 7 л крошки, 1 л полиуретанового клея.

Уберите верхний слой земли на 10–15 см. На него положите геотекстиль, насыпьте щебень и песок. После укладки каждого слоя проливайте водой и утрамбовывайте. Саму крошку смешайте с полиуретановым клеем и равномерно нанесите слоем 10–15 мм.

Работайте только в сухую погоду. По такой дорожке можно будет ходить через сутки.

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