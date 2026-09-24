35 приборов в «Сапсане» и датчики в грунте: в Ленобласти тестируют трассу для поездов будущего

РЖД начали тестировать первый участок высокоскоростной магистрали.

Скоро поезда между Москвой и Петербургом помчатся со скоростью до 400 км/ч. Но чтобы поездки были безопасными и комфортными, всё нужно тщательно проверить. И этот процесс уже начался.

Трасса в миниатюре

В Ленинградской области, на перегоне Саблино – Тосно, построили необычный полигон. Его длина — всего полтора километра.

По сути, это настоящая «ВСМ в миниатюре». Здесь уложили точно такие же рельсы, шпалы, которые будут использовать на будущей супертрассе. Теперь всю эту конструкцию проверяют на прочность, рассказали в РЖД.

Лаборатория на колёсах и тысячи датчиков

Испытания проводят с помощью обычного «Сапсана». Правда, внутри него установили 35 сложных измерительных систем. Поезд ездит по полигону, а умные приборы проверяют плавность хода.

Датчики стоят не только в поезде. На самой дороге их больше 1500 штук. Часть из них зарыли глубоко в землю еще во время стройки. За один проезд поезда система собирает гигантский объём данных.

Зачем всё это нужно?

Инженеры изучают, как рельсы и земля под ними реагируют на тяжелый поезд. Они замеряют вибрации, сдвиги и нагрузку на конструкции.

Эти тесты помогут отработать технологии. Строители поймут, как правильно укладывать пути уже на протяжении сотен километров, чтобы дорога служила долго и не требовала частых ремонтов.

Что нас ждёт впереди?

Магистраль между двух столиц — это только начало. Вот несколько интересных фактов о будущей ВСМ:

Время в пути: из Москвы до Петербурга можно будет доехать всего за 2 часа 15 минут (сейчас «Сапсан» идет около 4 часов).

из Москвы до Петербурга можно будет доехать всего за (сейчас «Сапсан» идет около 4 часов). Новый поезд: для ВСМ в России уже разрабатывают собственный высокоскоростной поезд. Он сможет разгоняться до 400 км/ч.

для ВСМ в России уже разрабатывают собственный высокоскоростной поезд. Он сможет разгоняться до 400 км/ч. Сроки: Запустить движение по всей трассе планируют в 2028 году.

Ранее «Городовой» рассказывал, что новгородские роботы строят «автобан» для высоскоростных поездов.