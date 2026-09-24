Городовой / Новости Петербурга / Книжный дефицит в самой читающей стране: главные причины нехватки литературы в СССР
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 ложку в стиралку — и полотенца мягче пуха: больше не будет колючей наждачки Полезное
Каблук-рюмочка, «крокодил» и красные сапоги: из каких деталей складывается стильная осень в Петербурге Новости Петербурга
Не вагонкой: отделываю помещения в бане другим материалом — простой в монтаже и недорогой Новости Петербурга
Самый приятный город для жизни в РФ: дешёвое жильё и полно работы - туда активно переезжает молодежь Полезное
К десятой статуэтке с пекинским лаком и жестовым языком: «Царское Село» претендует на главную премию страны Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Книжный дефицит в самой читающей стране: главные причины нехватки литературы в СССР

Опубликовано: 24 сентября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Книжный дефицит в самой читающей стране: главные причины нехватки литературы в СССР
фото Global Look Press
Почему в СССР читать хотели все, а книг не хватало

Советский Союз гордо носил титул самой читающей страны — но за хорошей книгой приходилось буквально охотиться. Парадокс в том, что тиражи печатались огромные, а нужных изданий на полках почти не было.

Разгадка кроется в системе распределения и нескольких неочевидных факторах.

Куда расходились тиражи

Часть тиражей уходила за рубеж — в страны социалистического лагеря. Это помогало продвигать русский язык и показывать иностранцам советское литературное изобилие.

Но внутри страны распределение было неравномерным: в одном городе на полках пылились десятки невостребованных томов, а в другом тех же книг не видели вовсе.

Добавьте к этому привычку округлять тиражи в выходных данных — реально напечатанных экземпляров часто было заметно меньше заявленного.

Как доставали дефицитные книги

  • Записывайтесь в несколько библиотек сразу — так шансов дождаться нужного экземпляра больше.
  • Просите знакомых и коллег: кто-то работал в сфере торговли или издательского дела и мог помочь достать ходовое издание.
  • Следите за объявлениями в магазинах: иногда дефицитные книги "выбрасывали" в продажу без предупреждения, и у стойки занимали очередь с раннего утра.

Книжный голод в СССР был не следствием малых тиражей, а результатом непрозрачной системы распределения и идеологических приоритетов. Хорошая литература ценилась на вес золота, а поиск нужной книги превращался в настоящее приключение.

Сегодня, когда всё доступно в пару кликов, это кажется почти невероятным, подчеркивает источник.

Читайте также:

Как избавиться от многолетнего нагара на сковороде без химии и царапин: всем хозяйкам на заметку

Такие комнатные растения можно смело выкидывать: будет больше вреда, чем пользы

Срок годности сыра заметно увеличится: помогут 2 простых трюка

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью