Как изменить карьеру SEO-специалиста за один день: конференция в Москве

В феврале 2026 года в Москве пройдет масштабное событие для тех, кто реально работает с поисковой оптимизацией (SEO) — первая практическая конференция SEOHOWTO Conference﻿.

Это не про абстрактные термины и общие советы, а про конкретные рабочие инструменты и методы, которые помогут вам развить свои проекты и повысить эффективность.

Почему стоит прийти?

За плечами SEOHOWTO — опыт тысяч специалистов, которые уже сделали российский SEO-рынок сильнее.

7 февраля 2026 года на конференции соберутся ведущие эксперты-практики: те, кто своими руками решает задачи продвижения, создает инструменты и развивает индустрию.

Вместо громкиз слов вы получите четкие кейсы, которые можно использовать в своей работе уже завтра.

Что будет на конференции?

Программа выстроена так, чтобы каждый из участников получил максимум практики и минимум воды:

Михаил Шакин расскажет про методы паразитического SEO и где они применены.

Дмитрий Шахов поделится, как найти новые точки роста даже в давно оптимизированных сайтах — это будет полезно для всех, кто работает с клиентами.

Павел Никулин объяснит, как улучшить результаты, комбинируя AEO, GEO и классическое SEO.

Артём Высоков по шагам покажет создание безопасных PBN-сетей для линкбилдинга.

Иван Юрин научит улучшать поведенческие факторы сайта «белыми» методами и противостоять накруткам конкурентов.

Дмитрий Иванов откроет секреты автоматизации SEO с помощью искусственного интеллекта — он покажет, как убрать до 90% рутины и оптимизировать работу.

Кроме докладов, будут полезные воркшопы по созданию структуры сайтов, автоматизации бизнес-процессов и проведению эффективных SEO-аудитов.

Современный SEO — это про технологии

Сегодня SEO все больше автоматизируется с помощью искусственного интеллекта.

AI помогает не только анализировать данные, но и тестировать мета-теги, заголовки и даже оптимизировать контент в реальном времени.

Это позволяет быть на шаг впереди алгоритмов поисковых систем и быстрее достигать нужных результатов.

Где и сколько?

Мероприятие пройдет в уютном и современном бизнес-пространстве Edge Селигерская ( Коровинское шоссе, 10), чтобы вам было комфортно и удобно.

Стоимость участия — 13 000 рублей, включающая доступ ко всей программе, возможности нетворкинга с экспертами и обед, чтобы работать и общаться без перерыва.

Если вы устали от воды в докладах и хотите получить рабочие инструменты для своего проекта, приезжайте.

Один день — и вы смотрите на SEO по-новому. Это будет день, который разделит вашу карьеру на «до» и «после».