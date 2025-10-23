Как изменить карьеру SEO-специалиста за один день: конференция в Москве

В феврале 2026 года в Москве пройдет масштабное событие для тех, кто реально работает с поисковой оптимизацией (SEO) — первая практическая конференция SEOHOWTO Conference.
Это не про абстрактные термины и общие советы, а про конкретные рабочие инструменты и методы, которые помогут вам развить свои проекты и повысить эффективность.
Почему стоит прийти?
За плечами SEOHOWTO — опыт тысяч специалистов, которые уже сделали российский SEO-рынок сильнее.
7 февраля 2026 года на конференции соберутся ведущие эксперты-практики: те, кто своими руками решает задачи продвижения, создает инструменты и развивает индустрию.
Вместо громкиз слов вы получите четкие кейсы, которые можно использовать в своей работе уже завтра.
Что будет на конференции?
Программа выстроена так, чтобы каждый из участников получил максимум практики и минимум воды:
-
Михаил Шакин расскажет про методы паразитического SEO и где они применены.
-
Дмитрий Шахов поделится, как найти новые точки роста даже в давно оптимизированных сайтах — это будет полезно для всех, кто работает с клиентами.
-
Павел Никулин объяснит, как улучшить результаты, комбинируя AEO, GEO и классическое SEO.
-
Артём Высоков по шагам покажет создание безопасных PBN-сетей для линкбилдинга.
-
Иван Юрин научит улучшать поведенческие факторы сайта «белыми» методами и противостоять накруткам конкурентов.
-
Дмитрий Иванов откроет секреты автоматизации SEO с помощью искусственного интеллекта — он покажет, как убрать до 90% рутины и оптимизировать работу.
Кроме докладов, будут полезные воркшопы по созданию структуры сайтов, автоматизации бизнес-процессов и проведению эффективных SEO-аудитов.
Современный SEO — это про технологии
Сегодня SEO все больше автоматизируется с помощью искусственного интеллекта.
AI помогает не только анализировать данные, но и тестировать мета-теги, заголовки и даже оптимизировать контент в реальном времени.
Это позволяет быть на шаг впереди алгоритмов поисковых систем и быстрее достигать нужных результатов.
Где и сколько?
Мероприятие пройдет в уютном и современном бизнес-пространстве Edge Селигерская (Коровинское шоссе, 10), чтобы вам было комфортно и удобно.
Стоимость участия — 13 000 рублей, включающая доступ ко всей программе, возможности нетворкинга с экспертами и обед, чтобы работать и общаться без перерыва.
Если вы устали от воды в докладах и хотите получить рабочие инструменты для своего проекта, приезжайте.
Один день — и вы смотрите на SEO по-новому. Это будет день, который разделит вашу карьеру на «до» и «после».