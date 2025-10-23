Городовой / Город / Лес под домом: как экотропа на Плесецкой осталась живой среди застройки
Лес под домом: как экотропа на Плесецкой осталась живой среди застройки

Опубликовано: 23 октября 2025 19:15
новый квартал
Между новыми кварталами и шумом проспектов сохранился настоящий лес.

Когда на Плесецкой улице достроили новый квартал, между домами и проспектом Авиаконструкторов остался кусок леса. Обычно такие места превращаются в пустырь. Здесь решили иначе: впустить лес в город и аккуратно оформить его.

Ничего лишнего

По зелёной зоне проложили деревянные настилы, поставили скамейки и урны, добавили детские площадки для разных возрастов. Тропы тянутся от улицы Планерной до Авиаконструкторов, так что маршрут можно пройти насквозь, почти не ступая на грунт.

Парк без клумб и бордюров

Деревянные настилы позволяют гулять по лесу, не утрамбовывая почву и не повреждая корни. Это не парк с клумбами и бордюрами, а попытка сосуществования: минимальные вмешательства, максимум сохранённой зелени.

Редкая скорость

Работы завершили раньше заявленного срока — для городских проектов редкость. Но важнее не скорость, а то, что ничего "лишнего" не добавили: тропы, свет, несколько точек для отдыха — и тишина.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
