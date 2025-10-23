Крокодилы, кино и 7 тысяч тонн стали: удивительные истории «Авроры»

Легенда на воде, чья биография куда удивительнее, чем кажется с берега.

"Аврора" стоит у Петроградской набережной и давно в одном ряду с Медным всадником и Петропавловской крепостью. Крейсер заложили в Петербурге 23 мая 1897 года на "Новом Адмиралтействе", спустили на воду 11 мая 1900-го в присутствии Николая II и ввели в строй 16 июля 1903-го.

Сегодня "Аврора" — музейный корабль и одновременно корабль ВМФ с церемониальным статусом: на борту несут вахту моряки.

Как "Аврора" Варягом стала

Сразу после войны "Аврора" получила неожиданную роль — в кино. В октябре 1945 года Народный комиссариат ВМФ разрешил использовать крейсер для съёмок фильма "Крейсер Варяг" на киностудии имени Горького.

Настоящий "Варяг" к тому времени был уничтожен, поэтому именно "Аврора" стала его экранным двойником. На её палубах снимали сцены морского боя и жизни команды, а в эпизодах участвовали реальные моряки крейсера — они изображали актёров, играющих своих же предшественников.

Крокодилы на борту

Во время дальнего похода к берегам Японии команда взяла в одном из африканских портов двух крокодилов. Об этом вспоминал судовой врач; в популярных пересказах у рептилий даже есть клички — Сам и Того. В петербургских материалах встречается запись в судовом дневнике от 5 марта 1905 года о побеге одного из «пассажиров» за борт.

Сколько весит легенда

Полное водоизмещение "Авроры" по музейным и энциклопедическим данным — порядка 6 731 т. Это меньше, чем иногда пишут в заметках "про 7 310 тонн", но и этих 6,7 тысячи — вес целого пятиэтажного дома!

Не просто музей на воде

Корабль прошёл через Русско-японскую войну и Цусиму, пережил революции и блокаду, в 1957 году стал музеем, а после капитальной реставрации вернулся на историческую стоянку летом 2016-го. Для Петербурга "Аврора"— не просто символ, а часть живой морской истории, на которую можно подняться по трапу.