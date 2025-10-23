«Не просто чтение и счет»: что давали детям церковно-приходские школы

Фраза «три класса церковно-приходской школы» прочно вошла в обиход как синоним отсутствия образования, олицетворяя что-то примитивное и устаревшее.

Однако, это представление — миф, порожденный советским временем, стремящимся приписать себе заслуги в ликвидации безграмотности, которая активно велась задолго до 1917 года.

На самом деле, церковно-приходские школы были основой образовательной системы Российской империи.

Основа образования: Распространение и организация

К 1913 году треть всех учебных заведений страны относилась к церковно-приходским школам, а на селе почти каждое учебное заведение было именно таким.

Уроки проводились 5-6 дней в неделю, а учителя — чаще всего священники — не только преподавали, но и буквально жили вместе с учениками, разделяя с ними хлеб.

Священник Порфирий Мироносицкий, оставивший ценные дневники, описывал реальную школьную жизнь 1890-х годов:

«С первого же дня при школе устроилось общежитие. Ребята привезли с собой по караваю хлеба, больше ничего. Отцы говорят — и дома-то кроме хлеба ничего нет, да и то слава Богу…»

Устройство и учебный процесс

Обычно школа открывалась в простой избе, располагая двумя классами, печью, лавками и иконами. Ученики сами отвечали за уборку, колку дров и топку помещения.

Зимой пол часто покрывался льдом, а над головами ощущалась жара от печи. Несмотря на такие суровые условия, дети охотно шли учиться, иногда преодолевая несколько верст пешком.

День начинался с молитвы и молебна, затем следовали уроки: Закон Божий, арифметика, русский язык, чистописание, церковнославянский (для чтения молитв и Псалтири) и церковное пение.

Каждый урок и каждый день были пронизаны молитвой и дисциплиной. Хотя обучение стоило 5 рублей в год, ни одному бедняку в обучении не отказывали.

«Не просто чтение и счет»: чему действительно учили

Насмешки над «тремя классами» не имеют под собой реальной основы. Программа обучения была насыщенной: ученики получали знания основ грамматики, арифметики, географии и отечественной истории.

К концу обучения ребенок владел навыками письма, чтения, счета и грамотного изложения мыслей.

Церковно-приходская школа не только давала образование, но и ставила своей задачей нравственное воспитание. Дети учились уважать труд, веру, родителей, а также нести ответственность за свои слова.

Труд, вера и дисциплина: Воспитание через пример

Священник Мироносицкий писал:

«У нас биты научились краснеть, — чего вообще среди битых не полагается».

Он не применял физических наказаний, а учил через пример и беседу. Впрочем, во многих школах, особенно сельских, физические наказания существовали: учеников могли ставить на колени, на горох, ругать за невыученный Закон Божий.

Но даже в таких условиях дети стремились к знаниям.

Школа выполняла и важную социальную функцию, сплачивая деревню. Здесь собирались не только дети, но и взрослые: помогали с дровами, приносили продукты, ремонтировали крышу.

Обед был общим, меню — скромным: щи с горохом, картошка, каша, хлеб, иногда хрен. Плата за обучение шла на дрова и еду, поскольку никто не стремился заработать, а все делалось «во славу Божью и ради детей».

Вечером проводились молитвы, беседы и песни.

Именно эти школы сыграли ключевую роль. Они были массовыми и доступными, и из них вышли будущие прославленные люди, такие как: