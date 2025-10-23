«Это просто невежество»: опасны ли дрожжи, которые раскритиковал Стерлигов

Известный бизнесмен Герман Стерлигов считает, что весь магазинный хлеб — своего рода «отрава».
Он утверждает, что дрожжи, которые добавляют в хлебопекарные изделия, стали причиной миллионов смертей от рака, диабета и других болезней.
Настоящий хлеб, по его мнению, должен быть только на натуральной закваске, а дрожжи — это «проклятое изобретение», которое по вреду превзошло все мировые войны.
Как должен выглядеть настоящий хлеб?
Стерлигов считает, что хлеб должен печься из настоящего зерна, выращенного без химии, а мука должна быть перемолота в каменных жерновах.
Тесто должно замешиваться вручную, с использованием родниковой или колодезной воды, меда и натуральной соли.
Выпекать такой хлеб следует в печи на живом огне или в тандыре. Он призывает уезжать из городов, создавать свои хозяйства и возрождать традиционные способы приготовления.
Что говорят эксперты?
«Городовой» спросил у диетолога Марият Мухиной, действительно ли так опасны дрожжи.
«Заявление Германa Стерлигова о дрожжах и «отраве» в виде современного хлеба — это личные убеждения этого фрикового бизнесмена и сектанта.
Они не отражают общепринятые медицинские знания. В научной литературе и рекомендациях по питанию с древних времен употреблялись дрожжи, которые сами по себе не являются токсичными.
Однако в последнее время дрожжи термофильные, которые если их употреблять очень в больших дозах, то могут вызвать дисбактериоз», — говорит эксперт.
Диетолог отмечает, что в хлебе на закваске, который пропагандирует Стерлингов и продает за очень дорого, есть дрожжи, просто это другие штаммы и в меньшем количестве.
Безопасность и нормы употребления
В количестве 0,5–2,5% дрожжей по отношению к массе муки не опасны, если нет индивидуальной непереносимости или пищевой аллергии.
«Назвать дрожжи «убийцами» — это просто невежество», — говорит эксперт.