«Это просто невежество»: опасны ли дрожжи, которые раскритиковал Стерлигов

Известный бизнесмен Герман Стерлигов считает, что весь магазинный хлеб — своего рода «отрава».

Он утверждает, что дрожжи, которые добавляют в хлебопекарные изделия, стали причиной миллионов смертей от рака, диабета и других болезней.

Настоящий хлеб, по его мнению, должен быть только на натуральной закваске, а дрожжи — это «проклятое изобретение», которое по вреду превзошло все мировые войны.

Как должен выглядеть настоящий хлеб?

Стерлигов считает, что хлеб должен печься из настоящего зерна, выращенного без химии, а мука должна быть перемолота в каменных жерновах.

Тесто должно замешиваться вручную, с использованием родниковой или колодезной воды, меда и натуральной соли.

Выпекать такой хлеб следует в печи на живом огне или в тандыре. Он призывает уезжать из городов, создавать свои хозяйства и возрождать традиционные способы приготовления.

Что говорят эксперты?

«Городовой» спросил у диетолога Марият Мухиной, действительно ли так опасны дрожжи.

«Заявление Германa Стерлигова о дрожжах и «отраве» в виде современного хлеба — это личные убеждения этого фрикового бизнесмена и сектанта. Они не отражают общепринятые медицинские знания. В научной литературе и рекомендациях по питанию с древних времен употреблялись дрожжи, которые сами по себе не являются токсичными. Однако в последнее время дрожжи термофильные, которые если их употреблять очень в больших дозах, то могут вызвать дисбактериоз», — говорит эксперт.

Диетолог отмечает, что в хлебе на закваске, который пропагандирует Стерлингов и продает за очень дорого, есть дрожжи, просто это другие штаммы и в меньшем количестве.

Безопасность и нормы употребления

В количестве 0,5–2,5% дрожжей по отношению к массе муки не опасны, если нет индивидуальной непереносимости или пищевой аллергии.