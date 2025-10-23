Городовой / Город / Царскосельское Адмиралтейство: как императрица перенесла флот в парк
Опубликовано: 23 октября 2025 18:15
На берегу пруда императрица устроила свой мини-флот и дворец для лодок.

В Петербурге Адмиралтейство — символ морской славы, острый шпиль, кораблик и пульс империи. А в Царском Селе тоже есть своё Адмиралтейство — только не грозное и величественное, а уютное и почти сказочное.

Флотилия для императрицы

В 1770-х Екатерина II решила завести в Царском Селе собственный "мини-флот". На Большом пруду плавали шлюпки и гондолы, а у берега возвели кирпичное здание — новое Адмиралтейство, по проекту Василия Неелова.

Здесь хранились лодки императрицы, отсюда начинались водные увеселения при иллюминации и оркестре, звучавшем со второго этажа.

Голландия в сердце парка

Фасады Адмиралтейства оставили неоштукатуренными, как в старом Амстердаме. Кирпич, белые наличники, шпили и зубцы — всё это отсылка к голландскому стилю, любимому Петром I. Екатерина будто продолжила его морскую игру, только превратив её в сцену для прогулок, музыки и покоя.

По сторонам центрального корпуса построили два "птичника" для лебедей и павлинов. Их силуэты украшали гладь пруда, а зимой птицы зимовали в тёплых бассейнах.

От флотилии до выставок

Позднее в Адмиралтействе собрали коллекцию царских лодок — от гондол до турецкого каика. На втором этаже стоял знаменитый Готторпский глобус, подарок Петра Великого.

Во время войны здание сильно пострадало, флотилия погибла, а глобус был вывезен. Сегодня павильон отреставрирован и открыт для выставок.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
