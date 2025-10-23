Там, где стоит самолёт и оживают заводы: неожиданные музеи Петербурга

Неочевидные адреса, редкие коллекции и живые истории, собранные по совету эксперта.

Петербург полон музеев — больших и известных. Однако в городе хватает музеев, о которых знают не все... Экскурсовод Дмитрий Рыпин поделился с "Городовым" подборкой малоизвестных музеев, которые действительно стоит посетить.

1. Дом с самолётом

Стим-панк музей Андрея Карбузова — это арт-пространство, где фантазия пересекается с механизмами.

"Здесь проходят по выходным и не только постоянные шоу. Я был на этих шоу. Отрыв Бошки! Надо видеть!" — делится с "Городовым" Дмитрий Рыпин.

Среди экспонатов — ретрофутуристические конструкции, стимпанк-инсталляции, "кукурузник без двигателя" и множество неожиданных механик.

2. Клуб-музей "Котельная Камчатка"

Не совсем музей в классическом смысле, но место, где культура и экспозиции переплетаются. Бывшая котельная, в которой работал Виктор Цой преобразованная в клуб-музей рок-направления и памяти. В экспозиции — личные вещи знаменитых музыкантов, мемориальные артефакты, атмосфера "легендарного места".

"Кроме просмотра экспонатов, можно прийти на концерт. Билеты абсолютно адекватные по цене", — отмечает Рыпин.

3. Музей-квартира Кирова

Музей был основан в 1937 году и до 1955 года размещался в другом здании, после чего перенесён в нынешний дом "трёх Бенуа".

"Тут можно увидеть настоящую, сохранённую квартиру дореволюционной планировки", — говорит Рыпин.

4. Музей истории Обуховского завода

Один из промышленных музеев Петербурга с насыщенной экспозицией истории производства.

"Там есть свой тщательно сделанный мастерами интерактивный макет завода", — отмечает эксперт.

Залы музея посвящены развитию металлургии, оборонной промышленности, продукции завода, а макеты помогают представить, как всё работало "изнутри".

5. Музей истории и техники Кировского завода

Музей расположен в здании на проспекте Стачек в культурно-техническом центре предприятия. Он посвящён истории завода, его технике и производственным достижениям.

Экспозиция включает модели, архивные материалы и технические артефакты — часть наследия градообразующего предприятия.

