Деревня под Петербургом, собранная из вологодских изб XIX века: что в ней особенного

Когда-то эти дома стояли в глухих вологодских деревнях. Теперь — на берегу Свири, среди сосен и запаха дыма. Здесь, в Верхних Мандрогах, старинные избы обрели вторую жизнь — и превратились в деревню XIX века, куда можно войти, как в прошлое.
Дома, которые не дали исчезнуть
Все восемь изб в Мандрогах — подлинные. Их нашли в заброшенных северных сёлах, разобрали по брёвнам, пронумеровали и перевезли сюда.
Рабочие собирали каждый дом точно по старым меткам, восстанавливали печи и ставни, сохраняя следы времени. Так из спасённых домов сложилась новая деревня — почти музей, но живой.
В каждой избе теперь — мастерская. Здесь ткут, куют, лепят из глины, варят мёд и пекут хлеб по старинным рецептам. Можно увидеть, как рождаются игрушки из бересты или расписные прялки — без бутафории и декораций.
Возрождённая Мандрога
Старое село Верхние Мандроги исчезло во время войны, но в 1990-х его решили возродить — не как туристическую декорацию, а как память о деревянной Руси.
Теперь сюда заходят теплоходы, и на день или два на берегу Свири оживает целая эпоха: из окон тянет дымом, слышен звон топора и запах свежеиспечённых пирогов.