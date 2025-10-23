Возвращение имени: Дубровка в Петербурге сменила название и статус

Рабочий поселок Дубровка во Всеволожском районе официально вернул прежнее название Невская Дубровка.
Совет депутатов подчеркнул, что это «возвращение имени, широко известного в прошлом и настоящем», которым жители пользовались давно.
Дубровка получила имя в 1927 году по реке, а уже с 1929-го существовала железнодорожная станция Невская Дубровка.
В годы Отечественной войны это название активно фигурировало в документах и воспоминаниях о Ленинградской битве, когда поселок практически исчез на «Невском пятачке».
Хотя формально переименования не было, «Невская Дубровка» появлялась в официальных документах и на планах.