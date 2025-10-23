Городовой / Город / Возвращение имени: Дубровка в Петербурге сменила название и статус
Возвращение имени: Дубровка в Петербурге сменила название и статус

Опубликовано: 23 октября 2025 23:00
Невская Дубровка
Городовой ру

Теперь историческое имя закреплено на вывесках, отражая память и волю населения.

Рабочий поселок Дубровка во Всеволожском районе официально вернул прежнее название Невская Дубровка.

Совет депутатов подчеркнул, что это «возвращение имени, широко известного в прошлом и настоящем», которым жители пользовались давно.

Дубровка получила имя в 1927 году по реке, а уже с 1929-го существовала железнодорожная станция Невская Дубровка.

В годы Отечественной войны это название активно фигурировало в документах и воспоминаниях о Ленинградской битве, когда поселок практически исчез на «Невском пятачке».

Хотя формально переименования не было, «Невская Дубровка» появлялась в официальных документах и на планах.

Ксения Пронина
Город
